CHP'li Sümer'den tepki: Bu milletin yaşadığı basiretsizlikler AKP iktidarının beceriksizliğidir. Kader planı diyerek geçiştirilemez

CHP Adana Milletvekili Ve TBMM KİT Komisyonu Üyesi Orhan Sümer, “Yaşanan büyük depremler sonrasında halen vatandaşların temel sorunlarının çözülememesi” ile ilgili iktidara olan eleştirilerini Türkiye Büyük Millet Meclisi gündemine taşıdı.

SARAY REJİMİ MİLLETİN KADERİ DEĞİL

Orhan Sümer, “AKP iktidarı, devleti FETÖ’ye teslim edip darbeye sebep olur, "milletimiz affetsin" der. Vatandaşa 5 tane maske dağıtamayacak hale gelir. "milletimiz yardım etsin" der. Depremde on binlerce canı enkaz altında ölüme terk eder, "milletimiz hakkını helal etsin" der. Devletin tüm kurumlarına yandaşlar ve akrabalar atanır kimsenin yüzü kızarmaz ama olan hep vatandaşa olur. Her seferinde “kader planı” diye açıklama yapılıyor. Bu milletin yaşadığı basiretsizlikler AKP iktidarının beceriksizliğidir. Kader planı diyerek geçiştirilemez. Vatandaşımız bunun hesabını sandıkta mutlaka soracaktır” dedi.

İKTİDAR DEPREMZEDEYE DAHİ SAHİP ÇIKAMIYOR

Orhan Sümer, “Saray iktidarının ne kadar liyakatsiz kadrolarla yönetildiği ve yetersizliği depremler sonrasında bir kez daha ortaya çıkmıştır. Depremzedelere sahip çıkmayı bırakın sayın bakan televizyonların karşısına çıktı “koli kuru gıda en çok ihtiyaç olanlardan bir tanesidir, ikincisi kişisel hijyen ve temizlik ürünleri, şampuanından ıslak mendiline kadar ihtiyaç var. Üçüncüsü çay, şeker, kahvaltılık.” açıklamasında bulundu. Devleti o kadar aciz duruma getirdiler ki sayın bakan çıkıyor depremzedeye çay, şeker yardımı yapın diyor. Bu anlayışın mağdur vatandaşa yetişebilmesinin imkanı yoktur.” ifadelerini kullandı.

MİLYARLARCA LİRA BAĞIŞ TOPLANDI HALEN ÇADIR SORUNU YAŞANIYOR

CHP’li Sümer, sözlerine şöyle nokta koydu:

“Depremin üzerinden neredeyse bir buçuk ay geçti. Bu süre içerisinde evleri yıkılan, hasar gören binlerce insan çadırlarda yaşamaya çalışıyor. Birçok eksikliğin hâlâ giderilemediği ile ilgili her gün yeni bir haber duyuyoruz. Çadır alanlarında kendi imkanıyla çadır yapanlar var. Çadır, temiz su, ısınma, elektrik gibi sorunların devam ettiği şikayetleri iletiliyor. Çadırların küf sorunu yarattığı acilen konteynırlara geçilmesi gerektiği bölge depremzede vatandaşlarımız tarafından bizlere söyleniyor. Milyarlarca lira bağış toplandı ancak Saray iktidarı halen vatandaşı rahat ettirecek bir çözüm üretemedi.”

Kaynak: Gerçek Gündem