Kütahya'da yoğun rağbet görüyor, kokusu ve tadıyla cezbediyor: Kilosu 70 TL!

Kütahya'nın Hisarcık ilçe pazarında tezgahlarda satılmaya başlanan 'C' vitamini deposu, Kamkat meyvesi, bağışıklık sistemini güçlendirme, kan şekerini dengeleme ve kolesterolü düşürme özelliğiyle halkın ilgi odağı haline geldi.

İHA'ya konuşan pazarda Mersin'in Anamur ilçesinden getirdiği Kamkat meyvesini 70 TL'den satışa sunan Ahmet Koç, kabuğuyla birlikte tüketilen tek turunçgil meyvesi olan kamkatın kokusu ve tadıyla tüketiciyi cezbettiği söyledi.

"SATIŞLARIMIZ ARTTI"

Koç, "Çoğu kimsenin hiç bilmediği kamkat meyvesi, küçücük cüssesiyle içinde yüksek oranlarda demir, B vitaminleri, manganez, bakır ve kalsiyum yer almaktadır. Kamkat’ın bağışıklık sistemini güçlendirdiği, kan şekerini dengelediği, bilinmektedir. Bu özelliklerinden dolayı son günlerde kamkat meyvesi satışlarımız arttı" dedi.

KAMKAT

Kamkat, turunçgillerden bir meyvedir. Çince bir kelime olan "kumquat" "altın portakal" anlamına gelir. Kamkat, oval şekilli, turuncu renkli ve küçük bir meyvedir. Kabuğu ince ve tatlımsı bir tada sahiptir. Meyvenin eti ise sulu ve ekşi bir tada sahiptir.

Kamkat, Güneydoğu Asya kökenlidir. Günümüzde dünyanın birçok yerinde yetiştirilmektedir. Türkiye'de de özellikle Akdeniz ve Ege bölgelerinde yetiştirilmektedir.

Kamkat, C vitamini, potasyum ve lif açısından zengin bir meyvedir. Ayrıca, antioksidanlar açısından da zengindir. Kamkat, bağışıklık sistemini güçlendirmeye, kalp sağlığını korumaya, sindirim sistemini düzenlemeye ve cilt sağlığını korumaya yardımcı olduğu düşünülmektedir.

Kamkat, taze olarak tüketilebilir. Ayrıca, reçel, marmelat, turşu, komposto gibi çeşitli şekillerde de tüketilebilir.

Kaynak: Gerçek Gündem