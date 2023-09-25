Kütahya'da ata tohumundan ekti, görenleri şaşkına çevirdi: Tam 30 kilo!

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde çiftçi Erdal Baş'ın tarlasına ata tohumundan ektiği ve hayvan gübresi kullandığı bal kabakları tam 30 kiloya ulaştı. Baş, bal kabaklarının 30 kiloya ulaşmasının kendisini çok şaşırttığını söyledi.

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Kütahya'da ata tohumundan ekti, görenleri şaşkına çevirdi: Tam 30 kilo!

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde Erdal Baş isimli üretici ata tohumundan dikim yaptığı tarlasında yaklaşık 30 kilo dev bal kabağı yetiştirdi.

Erdal Baş, Yukarı Bahçe mevkiindeki tarlasına ata tohumundan ekimini yaptığı ve hayvan gübresi kullandığı bal kabaklarının 30 kiloya ulaşmasının kendisini çok şaşırttığını söyledi.

"GÖRÜNCE ÇOK ŞAŞIRDIM"

Baş, "Bu yıl Emet’in Doğanlar köyündeki bir arkadaştan aldığım ata tohumu bal kabağını Yukarı Bahçe mevkiindeki tarlaya ekimini yaptım. Bal kabaklarının yetişme sürecinde hayvan gübresinden başka gübre kullanmadım. Çapa ve sulamasını zamanında yaptım. Ata tohumu olan kabakların arasında hasat döneminde 30 kiloya kadar ulaşanlar oldu. Genetiği değiştirilen tohumlarda daha da büyük kabak üretiliyor, ancak ata tohumları pek bu büyüklüğe ulaşmıyor. Bu büyüklükte bir kabak beklemiyordum. Görünce çok şaşırdım. Tamamen organik ata tohumu bal kabaklarını hasat edip özellikle kış aylarında tüketmek üzere evime getirdim" dedi.

Kütahya'da ata tohumundan ekti, görenleri şaşkına çevirdi: Tam 30 kilo! - Resim : 1

BAL KABAĞI

Ana vatanı Meksika olan bal kabağı, günümüzde dünyanın birçok yerinde yetiştirilmektedir. Türkiye'de de yaygın olarak yetiştirilen bal kabağı, özellikle kış aylarında tüketilir.

Bal kabağı, turuncu renkli, etli bir meyvedir. İçerisinde tohum ve çekirdek bulunur. Bal kabağı, lif, beta-karoten, C vitamini, K vitamini, E vitamini, magnezyum, fosfor ve demir gibi besin maddeleri açısından zengindir.

Bal kabağının faydaları şunlardır:

- Göz sağlığını destekler: Bal kabağı, içerdiği beta-karoten sayesinde göz sağlığını destekler ve gece körlüğünün önlenmesine yardımcı olur.

- Bağışıklık sistemini güçlendirir: Bal kabağı, içerdiği C vitamini sayesinde bağışıklık sistemini güçlendirmeye yardımcı olur.

- Sindirimi kolaylaştırır: Bal kabağı, içerdiği lif sayesinde sindirimi kolaylaştırır.

- Kabızlık problemini giderir: Bal kabağı, içerdiği lif sayesinde kabızlığı gidermeye yardımcı olur.

- Kilo vermeye yardımcı olur: Bal kabağı, düşük kalorili bir besindir ve kilo vermeye yardımcı olabilir.

- Cilt sağlığını korur: Bal kabağı, içerdiği C vitamini ve beta-karoten sayesinde cilt sağlığını korur.

BAL KABAĞI NASIL TÜKETİLİR?

Bal kabağı, çeşitli şekillerde tüketilebilir. En yaygın tüketim şekli, kabak tatlısıdır. Bunun dışında, bal kabağı çorba, salata, hamur işi, tatlı ve içecek olarak da tüketilebilir.

Kaynak: Gerçek Gündem

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