Kızılcık Şerbeti'ne yeni oyuncu

Oyuncu Senem Şahin, Show TV'nin fenomen dizisi Kızılcık Şerbeti'nin kadrosuna dahil oluyor. Şahin, Görkem ve Gökhan'ın yatalak annesi Fazıla'yı canlandıracak.

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Kızılcık Şerbeti'ne yeni oyuncu

Show TV'de cuma akşamları ekrana gelen ve reyting yarışının zirvesine ismini yazdıran Kızılcık Şerbeti'nin kadrosuna Senem Şahin de dahil oluyor.

Diziye son olarak Özge Özacar'ın hayat verdiği Görkem karakteri dahil olmuş ve Görkem, kadroya abisi Gökhan (Hasan Emre Avcı) ve babası Resul'le (Murat Ercanlı) ile gelmişti.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre Senem Şahin, 51. bölümde seyirci karşısına çıkacağı dizide Görkem ve Gökhan'ın yatalak annesi 'Fazıla'yı canlandıracak.

Kızılcık Şerbeti'ne yeni oyuncu - Resim : 1

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