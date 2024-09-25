Kızıl Şahin Doğal Ortamına Salındı

Kafkas Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi yaban hayvanlarının umudu oluyor. Bölge de yaralı, güçten düşmüş halde bulunan yaban hayvanları tedavisi yapılmak üzere Kafkas Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi getiriliyor. Burada bir birinden uzman veteriner hekimler tarafından tedavi edilen yapan hayvanları yeniden doğaya salınıyor.

Kars’ta vatandaşlar tarafından yaralı olarak bulunan kızıl şahin Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Kars Şube Müdürlüğü ekiplerince Kafkas Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi’ne getirilmişti. Burada yaklaşık 2 aylık bakım ve tedavi sonrasında sağlığına kavuştu.

Kızıl şahin yapılan son kontrollerinin ardından DKMP ekiplerince yeniden doğaya bırakıldı. Tekrar özgürlüğe kanat çırpan kızıl şahin daha sonra gözlerden kayboldu.

Kaynak: İHA