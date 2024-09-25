Düğünden Sadece 3 Gün Sonra Yakalandı: Karısını Kayınvalidesiyle Kendi Evlerinde Aldatırken Basıldı

Endonezya’da yaşayan Nelida isimli bir kadın 5 yıl nikahsız birliktelik yaşadığı sevgilisiyle geniş bir davetli listesinin bulunduğu bir düğünle dünyaevine girdi. Çift için her şey çok mutlu bir şekilde giderken Nelida düğünden sadece 3 gün sonra kocasının ihanetiyle yüzleşti. Nelida’nın yaşadığı evde cinsel birlikteliğe giren damat ve kayınvalidesi komşular tarafından yakalandı. İkili cinsel ilişkilerinin ilk olmadığını daha önce de birliktelik yaşadıklarını söyledi.



"ÖNCE KOMŞULARI YAKALADI, SONRA MESAJLARI BULDU"

Komşularının durumu kendisine bildirmesinden sonra kocasının telefonunu karıştıran Nelida, eşi ve annesinin cinsel içerikli mesajlarını yakaladı. İhaneti öğrendikten sonra kocasından ayrılamaya karar veren genç kadın, hazırladığı planla iki ismi kendi evlerinde uygunsuz halde yakaladı.



Annesinin tavırlarının düğünden sonra değiştiğini itiraf eden Nelida, evlendikten sonra annesinin kendisine hakaretler ettiğini ve garip davranışlar sergilediğini belirterek, “Düğünden sonra annem bana çok garip davranmaya başladı. Kötü bakıyordu ve bana sürekli hakaretler ediyordu. Bunun nedeninin kocamla ilişkisi olduğunu öğrendiğimde çok üzüldüm" dedi.