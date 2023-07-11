Kilosu bin 500 dolar, 5 yıldır dört gözle bekliyor!

Elazığ’da 3 dönüm alana 95 adet trüf mantarı aşılı meşe eken Yaşar Ekmekçi, 5 yıldır dört gözle mantarların oluşmasını bekliyor.

Trüf mantarını 2018 yılında bir arkadaşının tavsiyesi ile başladığını belirten Yaşar Ekmekçi, "Bu konuda orman bölge işletmesine müracaat ettim. Onların aracılığı ile Muğla Araştırma Enstitüsünden 100 adet aşılı trüf mantarı fidesi talep ettim ve buda kabul edildi. 2018’den itibaren trüflerin bakımını yapıyoruz. İlk etapta 5 yıl beklenmesi gerektiğini söylediler. Şuanda ise 7 ile 8 yıl arası deniliyor. Sonucu almak için bekleyeceğiz" dedi.

KİLOSU BİN 500 DOLAR

Elazığ yöresinde trüf mantarını yaygınlaştırmak istediğini aktaran Ekmekçi, "Orman işletmelerle birlikte talep eden vatandaşlara bir istihdam olsun ve geçimlerini rahat sağlayabilsinler diye öncülük yapmak istedim. Önce meşe ektik. Ektiğimde domates fidesi kadardı. 5 yılda bayağı büyüdü. İlk baharda çapasını yapıyorum. Arada traktörüler çapa yaptırıyorum. Hazirandan sonra da gelişmesi daha iyi olsun diye 15 günde bir damla sulama yapıyorum. Şuanda pazarı da var. Yurt dışında kilosu 1500 dolara satılıyor. Bu yıl av köpeği yetiştirmem lazım. Ya hazır bir köpek alacağız ya da kendimiz yetiştireceğiz" diye konuştu.

TRÜF MANTARI NEDİR?

Öte yandan dünyada 'siyah elmas' veya 'kralların yiyeceği' olarak adlandırılan trüf mantarının toprağın 5 ile 20 santimetre derinliğinde ağaç köklerinde yetiştiği bilinen yaklaşık 200 türü bulunuyor. Türkiye'de doğal olarak nemli, ormanlık alanlarda yetişen bu mantar keşfedilmemiş hazine olarak adlandırılıyor. Tabiatta en fazla domuzlar tarafından tüketilen mantar, özel eğitimli köpekler sayesinde de bulabiliyor.

Kaynak: Gerçek Gündem