Kaşarlı köfteye lezzet katan tüyo! Lezzetini katlamanızı sağlayacak 33 yıllık aşçı sırrı

Türk mutfağının vazgeçilmez lezzetlerinden biri olan köfte, herkesin sevdiği bir yemektir. Köfte yapımı oldukça basit olsa da, farklı malzemelerle yapılan çeşitleri de bulunmaktadır. Kaşarlı köfte de bu çeşitlerden biridir ve özellikle peynir sevenlerin vazgeçilmezi olmuştur. Ancak kaşarlı köfte yaparken dikkat etmeniz gereken bazı noktalar vardır. İşte kaşarlı köfte yaparken bilmeniz gerekenler:

1. Doğru et seçimi: Kaşarlı köfte yaparken kullanacağınız etin kalitesi ve yağ oranı oldukça önemlidir. İyi bir kaşarlı köfte yapmak için, yağ oranı yüksek olan dana kıyma kullanmanız önerilir.

2. Kaşar seçimi: Kaşarlı köfte yaparken kullanacağınız kaşar peyniri de önemlidir. Lezzetli bir kaşarlı köfte yapmak için, kaliteli ve taze kaşar peyniri tercih etmeniz gerekmektedir.

3. Baharat kullanımı: Kaşarlı köftenin lezzetini artırmak için baharat kullanımı oldukça önemlidir. Karabiber, pul biber, kekik gibi baharatları kullanarak köftenize lezzet katabilirsiniz.

4. Yoğurma işlemi: Kaşarlı köfte yaparken kıyma, baharat ve diğer malzemeleri iyice yoğurmanız gerekmektedir. Bu sayede köftenizin lezzeti artacak ve daha sıkı bir dokusu olacaktır.

5. Pişirme işlemi: Kaşarlı köfteyi pişirirken tavada veya ızgarada yapabilirsiniz. Ancak tavada yaparken köftelerin yağından kurtulmak için kağıt havlu kullanabilirsiniz.

Sonuç olarak, kaşarlı köfte yapmak oldukça kolaydır ancak dikkat edilmesi gereken bazı noktalar vardır. Yukarıda belirttiğimiz önerileri uygulayarak lezzetli bir kaşarlı köfte yapabilirsiniz. Afiyet olsun!

KAŞARLI KÖFTE

Malzemeler

500 gr. koyun ve dana karışımı kıyma 1 adet yumurta 2 küçük dilim bayat ekmek 1 baş soğan 150 gr. kaşar peyniri Yeteri kadar kıyılmış maydanoz, tuz, kırmızı biber

Hazırlanışı:

Koyun ve dana karışımı 500 gr. kıymaya bir adet soğan rendeleyin. Islatılmış ekmek içini, bir yumurtayı, kıyılmış maydanozu, tuzu ve karabiberi de katarak iyice yoğurun. Yoğururken bir çorba kaşığı su ilave ederseniz köfte daha yumuşak olur. Hazırladığınız köfteleri, her iki taraflarını pembeleştirerek ayçiçek yağında ateşin altını fazla açmadan kızartın. Kızaran köfteleri bir tepsiye dizerek üstlerine küçük parçalar halinde kaşar peyniri koyun. Kızdırılmış fırına sokup, peynirler eriyinceye kadar 10 dakika bekletip, çıkarın, peynirlerin üstüne ince kırmızı biber ekin. Haşlanmış sebze ile servis edebilirsiniz.

kaynak: haberturk.com