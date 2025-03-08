Kediye Çarpmamak İçin Direksiyon Kırdı, Defalarca Takla Attı: 2 Yaralı

Zonguldak’ta kediye çarpmamak için manevra yapan sürücü, otomobiliyle defalarca takla attı. Kazada otomobildeki 2 kişi yaralandı.

Kediye Çarpmamak İçin Direksiyon Kırdı, Defalarca Takla Attı: 2 Yaralı

Zonguldak’ın Gökçebey ilçesi Üçburgu mevkiinde yola aniden fırlayan kediye çarpmamak için manevra yapan sürücü defalarca takla attı. Kazada 2 kişi yaralandı.

Olay, ilçenin Üçburgu mevkii Bakacakkadı-Zonguldak kara yolunda gece saatlerinde meydana geldi. Sürücüsü öğrenilemeyen 67 AU 566 plakalı otomobil, yolda seyir halinde gittiği sırada yola aniden fırlayan kediye çarpmamak isterken direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle birlikte taklalar atarak durabildi. Kazada sürücü ve yanında yolcu olarak bulunan 2 kişi yaralandı. Kazayla birlikte yolda trafik durma noktasına geldi.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, Çaycuma ve Gökçebey belediyelerinin itfaiye ekipleri ile bölge trafik ekipleri sevk edildi. Yaralılara sağlık ekiplerinin olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla en yakın hastanelere kaldırıldı. Otomobil ise çekici yardımıyla yoldan kaldırılarak trafik akışı yeniden sağlandı.
Kazayla ilgili olarak polis soruşturma başlattı.

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Kaynak: İHA

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