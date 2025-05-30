Karşısındaki İnsanın Duygularını Çocuk Oyuncağı Olarak Gören Burçlar Belli Oldu

Ünlü astrolog, karşısındaki insanların duygularını kolayca harcayabilecek burçları detaylandırdı. İşte hayatındaki insanların duygularını umursamayan o burçlar...

Baybars Ergün Baybars Ergün
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Karşısındaki İnsanın Duygularını Çocuk Oyuncağı Olarak Gören Burçlar Belli Oldu

Sevdiklerimizle kurduğumuz iletişimde çoğu zaman neşe, güven ve iç huzuru ararız. Beklentimiz; anlaşılmak, sevilmek ve değer görmektir. Ancak her zaman işler umduğumuz gibi gitmez. Bazen bu ilişkiler, duygusal yükler ve hayal kırıklıklarıyla sonuçlanabilir. Astrolog Lyudmila Bulgakova'ya göre bunun nedeni kimi zaman astrolojik etkiler olabilir. İşte insanları farkında olmadan bile olsa en çok inciten burçlardan bazıları:

Karşısındaki İnsanın Duygularını Çocuk Oyuncağı Olarak Gören Burçlar Belli Oldu - Resim : 1

Koç Burcu
Koçlar doğaları gereği son derece tutkulu ve hızlı yaşayan bireylerdir. Ancak bu tutku, çoğu zaman sürdürülebilir olmaz. Aynı şeye uzun süre bağlanmakta zorlanan Koç burçları, duygusal ilişkilerde de benzer bir tavır sergileyebilir. İlgileri azaldığında, karşılarındaki kişinin duygularını çok da önemsemeden yollarını ayırabilirler. Bu da partnerleri için beklenmedik ve sarsıcı bir ayrılık anlamına gelebilir.

Terazi Burcu
Teraziler uyumlu, zarif ve duygusal açıdan dikkatli bireyler olarak bilinir. Hoşlandıkları birini etkilemek için adeta bir aşk senfonisi çalarlar; iltifatlar eder, romantik adımlar atarlar ve sevildiklerini hissettirirler. Ancak ilgi alanları hızlı değişebilir. Bir başka kişiye yöneldiklerinde geride bıraktıkları kişi, bir anda duygusal boşlukta bulabilir kendini. Bu da büyük bir hayal kırıklığı yaratır.

Karşısındaki İnsanın Duygularını Çocuk Oyuncağı Olarak Gören Burçlar Belli Oldu - Resim : 2

Akrep Burcu
Akrep burcu, duygusal yoğunluğu ve gizemli tavırlarıyla bilinir. Partnerlerini aldatmaları ya da terk etmeleri gerekmeksizin bile büyük yaralar açabilirler. Onlarla birlikte olmak, bazen bir duygusal fırtınanın ortasında kalmak gibidir. Soğukluk ve tutku arasında gidip gelen bu karmaşık atmosfer, ilişkide dengesizlik yaratır. Akrepler zaman zaman kendi yarattıkları yoğun duygulardan bile kaçmak isteyebilirler.

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