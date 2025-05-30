Ne CV İsteniyor Ne Vergi Alınıyor! Z Kuşağı Akın Akın Buraya Göç Ediyor
Manş Denizi'nde yer alan sadece 5 kilometrekarelik yüzölçümüne sahip Sark Adası, son zamanlarda Birleşik Krallık gençliği için alternatif bir yaşam arayışının sembolü haline geldi. Ne özgeçmiş gerekiyor ne de yüksek yaşam maliyetleri... Vergisiz kazanç, sakin yaşam ve işe kolay erişim gibi avantajlarıyla ada, özellikle Z kuşağının ilgisini çekiyor.
Kaynak: Haber Merkezi
Yaz sezonunda ada nüfusu, turizmle birlikte neredeyse iki katına çıkarken, mevsimlik iş fırsatları sayesinde birçok genç kısa sürede hayatını bu huzurlu coğrafyada yeniden şekillendiriyor. Sosyal medyada hızla yayılan Sark videoları, araçsız sokakları, uçurum kenarındaki manzaraları ve doğal hayatı gözler önüne seriyor.
VERGİSİZ KAZANÇ VE CV'SİZ İŞ İMKANI SAĞLANIYOR
İngiltere veya Avrupa Birliği vatandaşlarının rahatlıkla yerleşebildiği Sark’ta, otelcilik ve hizmet sektöründe iş bulmak oldukça kolay. Özgeçmiş gerektirmeyen bu işler, düşük vergilendirme sistemiyle de destekleniyor. Adada kişisel gelir vergisi, KDV, miras ya da satış vergisi gibi yükümlülükler bulunmuyor. Bunun yerine ada yönetimi, bütçesini emlak vergisi ile alkol, tütün ve yakıt gibi ürünlerden alınan gümrük vergileriyle oluşturuyor.
SOSYAL MEDYADA ESEN RÜZGAR GÖÇÜ ATEŞLEDİ
TikTok’ta paylaşılan videolar sayesinde ünü artan ada, “sıfırdan başlamak” isteyen gençlerin yeni rotası oldu. 23 yaşındaki Jade Right, Oxfordshire’dan kısa bir tatil için geldiği adada, sıcak karşılamayla karşılaştığını ve CV gerekmeyen bir iş bulduktan sonra kalmaya karar verdiğini söylüyor. 24 yaşındaki Cerys Lockeridge, üniversite hayatı devam ederken bu fırsatla karşılaşmanın kendisi için beklenmedik bir gelişme olduğunu anlatırken, 21 yaşındaki Amie Strode, "Bu adada hissettiğim özgürlük, hayatımda yeni bir dönemi başlattı" ifadeleriyle duygularını dile getiriyor.
YILIN YARISINDA TURİZM CENNETİ
Sark Adası, Britanya Adaları’nın en çok güneş alan bölgelerinden biri olarak biliniyor. Nisan ayından Ekim’e kadar geçen sürede ada; turistler, mevsimlik çalışanlar ve yeni maceralar arayan gençlerle dolup taşıyor. Guernsey Adası’ndan düzenli olarak kalkan feribotlarla Poole veya Portsmouth’tan adaya ulaşım sağlanabiliyor.
Bu küçük ada, yaklaşık 500 kişilik sabit nüfusuyla yarı özerk bir yönetime sahip. Yalın hayat tarzı, düşük giderlerle yaşama imkanı ve sosyal medya sayesinde yayılan özgürlük atmosferiyle Sark, özellikle kalabalık şehirlerden bunalan gençler için yepyeni bir hayatın kapılarını aralıyor.