Ne CV İsteniyor Ne Vergi Alınıyor! Z Kuşağı Akın Akın Buraya Göç Ediyor

YILIN YARISINDA TURİZM CENNETİ

Sark Adası, Britanya Adaları’nın en çok güneş alan bölgelerinden biri olarak biliniyor. Nisan ayından Ekim’e kadar geçen sürede ada; turistler, mevsimlik çalışanlar ve yeni maceralar arayan gençlerle dolup taşıyor. Guernsey Adası’ndan düzenli olarak kalkan feribotlarla Poole veya Portsmouth’tan adaya ulaşım sağlanabiliyor.

Bu küçük ada, yaklaşık 500 kişilik sabit nüfusuyla yarı özerk bir yönetime sahip. Yalın hayat tarzı, düşük giderlerle yaşama imkanı ve sosyal medya sayesinde yayılan özgürlük atmosferiyle Sark, özellikle kalabalık şehirlerden bunalan gençler için yepyeni bir hayatın kapılarını aralıyor.