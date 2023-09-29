ABD'de dikkat çeken yorum: 'Taylor Swift, başkanlık seçiminde etkili olacak'

Kaliforniya Valisi Gavin Newsom, Donald Trump'ın eksikliğinin dikkat çektiği Cumhuriyetçilerin ikinci münazarası için 27 Eylül Çarşamba gecesi Simi Valley'deki Reagan Kütüphanesi'ndeydi.

Ünlülerin gelecek yılki yarışı nasıl etkileyebileceğini TMZ'nin sorması üzerine Newsom, "dik duruşlu ve benzersiz" biri dediği şarkıcı Taylor Swift'i ayrı tuttu ve “Gençlerin bir sesi olduğunu ve gelecek seçimde sesleri olması gerektiğini düşünmeleri yönünde harekete geçirmede, bence son derece güçlü bir şey başardı” dedi.

NE DEMİŞTİ?

Independent Türkçe’de Kerim Çelik çevirisiyle yayımlanan Tom Murray imzalı habere göre; Swift, 19 Eylül'deki ABD Ulusal Seçmen Kayıt Günü'nde 270 milyondan fazla Instagram takipçisinden oluşan hayran ordusunu oy kullanma kaydı yaptırmaya çağırmıştı.

Kuzey Amerika performanslarının ilk ayağını ağustosta tamamladığı, hâlâ devam eden Eras (Çağlar) Turnesi'nden bahseden şarkıcı "Son zamanlarda birçoğunuzu ABD konserlerimde gördüğüm için çok şanslıyım" diye yazmıştı.

Anti-Hero'yla tanınan şarkıcının eylem çağrısı, daha önce ortaklık yaptığı kâr amacı gütmeyen seçmen kayıt platformu Vote.org'a rekor sayıda kişi taşıdı.

Vote.org'un iletişim direktörü Nick Morrow, Swift'in Instagram Hikayesi'ni paylaşmasının ardından sitelerine ortalama "her 30 dakikada 13 bin kullanıcının" eriştiğini duyurmuştu.

Morrow, "Swift'in deha diye tanınmayı fazlasıyla hak ettiğini söyleyebiliriz" diye yorum yapmıştı.

Swift siyasi sessizliğini ilk kez 2018'de Demokratları destekleyip hayranlarını oy vermeye çağırmak için bozmuştu. Daha önce Swift, Siyahların Yaşamı Değerlidir hareketi ve 2016 başkanlık seçimi gibi ABD'deki önemli siyasi olaylarda rol almadığı için eleştirilere maruz kalmıştı.

Ünlü şarkıcı, 2021'de Vanity Fair'a verdiği bir röportajda, onu muhalefeti kamuoyu önünde desteklemeye iten şeyin Trump'ın başkanlığı olduğunu söylemişti.

Swift, "Bir country müzisyeni olarak bana her zaman [siyasetten] uzak durmanın daha iyi olduğu söylendi" diye açıklamıştı.