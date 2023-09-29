Tarhanaya lezzet katıyor. Eklenince tarhana çorbası daha doyurucu oluyor

Kıymalı Tarhana Çorbası. Bu çorba, Türk mutfağının vazgeçilmez lezzetlerinden biridir ve özellikle soğuk kış günlerinde sizi hem ısıtacak hem de doyuracak bir seçenektir. İşte tarifimiz:

Malzemeler:



- 100 gr kıyma

- 1,5 çay bardağı toz tarhana

- 1 yemek kaşığı salça

- 2-3 yemek kaşığı sıvı yağ (eğer kıymanız yağlı ise tekrar yağ eklemenize gerek yok, bu yağ miktarı kıymanın yağ oranına bağlı)

- 7-8 su bardağı sıcak su

- 3 diş sarımsak

- Tuz

Yapılışı:



1. İlk olarak bir tencereye kıymayı alın ve üzerine sıvı yağı ekleyerek kavurmaya bırakın. Kıymayı kavururken kurutmamaya özen gösterin.

2. Kıyma piştikten sonra salçayı ekleyin ve 3-4 dakika daha kavurmaya devam edin. Ardından üzerine sıcak suyu ekleyin ve kaynamaya bırakın.

3. Ayrı bir kasede tarhanayı az su ile ezerek sulandırın. Çorba kaynamaya başladıktan 10 dakika sonra hızlıca karıştırarak tarhanayı ekleyin.

4. Karıştırmaya devam ederek kaynamasını sağlayın. Kaynadıktan sonra altını kısın.

5. Rendelenmiş sarımsakları ve tuzu ekleyin. 10-12 dakika daha kaynatın ve altını kapatın.

Kıymalı Tarhana Çorbanız hazır! Şimdi sıcacık bir tabakta servis edebilirsiniz. Üzerine isteğe bağlı olarak tereyağı ve pul biber ekleyebilirsiniz. Afiyet olsun!

Bu tarif, kolayca hazırlanabilen ve lezzetiyle herkesi kendine hayran bırakan bir çorbadır. Hem pratik hem de doyurucu olmasıyla sofralarınıza şıklık katacaktır. Denemenizi kesinlikle öneririm. Sağlıklı ve lezzetli bir öğün için Kıymalı Tarhana Çorbasını tercih edebilirsiniz.

DAHA DOYURUCU OLUYOR

Kıyma sayesinde tarhana çorbası çok daha doyurucu ve daha lezzetli oluyor.

Kaynaklar: gercekgundem.com, youtube.com