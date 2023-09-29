TRT1 "Gönül Dağı" dizisinde sürpriz gelişme... Eski oyuncu geri döndü!

Köprü Film tarafından Eskişehir'de TRT için çekilen "Gönül Dağı" dizisi, 6 yıllık bir zaman atlamasıyla yeni sezonuna başladı. Türk televizyon sektöründe önemli bir yere sahip ve izleyiciler tarafından büyük bir ilgiyle takip edilen Gönül Dağı dizisi, Cumartesi akşamları ekrana geliyor.

REYTİNGLERİN ZİRVESİNDE

TRT1 ekranlarında yayımlanan Gönül Dağı dizisi izlenme rekorları kırdığı gibi birçok dizinin de final yapmasına neden olmuştu.

Gazeteci Birsen Aluntaş’ın aktardığı habere göre; “Gönül Dağı” dizisi 4. sezonunda da yine cumartesi akşamlarına damga vurmaya devam ediyor. Bu sezon altı yıllık zaman atlamasıyla seyirciyle buluşan dizi reyting başarısıyla konuşuluyor. Dizinin 107. bölümünde bir sürpriz yaşanacak. Eski kadroda yer alan Burak Haktanır ekibe katılacak.

Geçmiş bölümlerde Hamdi karakterine hayat veren oyuncu senaryo gereği hapse girmiş ve ekipten ayrılmıştı. Şimdi Hamdi fenomen diziye geri dönüyor. Hapisten çıkıp tekrar kasabaya gelen karakterin değişimi seyirciyi şaşırtacak.

BURAK HAKTANIR KİMDİR?



Burak Haktanır, sinema ve dizi oyuncusudur. Oyunculuk kariyerine 2010 yılında Recep İvedik 3 filminde rol alarak başlamıştır. Daha sonra birçok dizi ve filmde rol alan Burak Haktanır, 2016'da Sevda Kuşun Kanadında dizisinde, 2019'da Ekrem karakteri ile Kimse Bilmez dizisinde, 2020'de Vahap karakteri ile Payitaht Abdülhamid dizisinde rol aldı. Yeni projelerde yer almaya devam etmektedir.