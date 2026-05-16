Kahve ve Çay Sevenlere Büyük Şok! TasteAtlas Türkiye’nin En İyi İçeceğini Seçti

Uluslararası gastronomi dünyasının nabzını tutan ünlü lezzet platformu TasteAtlas, Türk mutfağının içeceklerini mercek altına aldı.

Dünya genelindeki gurmelerin ve kullanıcıların oylarıyla şekillenen listede, Türkiye'nin en iyi 10 içeceği aldıkları puanlara göre sıralandı. Listenin zirvesindeki isim ve çayın sıralaması ise Türk gastronomi tutkunları arasında büyük bir şaşkınlık ve tartışma yarattı.

TÜRK KAHVESİ İKİNCİ, ÇAY BEŞİNCİ SIRADA

Günün her saati tüketilen ve Türk kültürünün simgesi olan Rize çayı, listede 3.6 puanla ancak 5’inci sırada kendine yer bulabildi. Ülkeyle özdeşleşen ve kırk yıl hatırı olan Türk kahvesi ise 4.1 puan alarak liderliği kıl payı kaçırdı ve listenin 2’nci sırasına yerleşti.

ZİRVENİN SAHİBİ SALEP

Türkiye'nin en iyi içeceği, 4.2 puanla salep seçildi. Yabani orkide yumrularından elde edilen nişastalı tozun sıcak sütle buluşmasıyla hazırlanan bu kış lezzeti, tarihi kökeniyle de dikkat çekiyor.

TasteAtlas, Osmanlı denizcilerinin besleyici ve dayanıklı olması sebebiyle uzun deniz yolculuklarında yanlarında mutlaka salep tozu taşıdığını aktardı.

İşte Türkiye'nin en iyi 10 içeceği ve puanları

Salep (4.2 Puan): Kış aylarının vazgeçilmezi, tarçınlı Osmanlı mirası. Türk Kahvesi (4.1 Puan): Yoğun telvesi ve sunumuyla dünya markası. Şıra (3.9 Puan): Kebapların yanına yakışan, hafif fermente üzüm suyu. Ayran (3.8 Puan): Yoğurt, su ve tuzun ferahlatıcı milli formülü. Çay (3.6 Puan): İnce belli bardakların ve misafirperverliğin baş tacı. Boza (3.6 Puan): Kökeni 8 bin yıl öncesine dayanan, leblebili tahıl fermentesi. Turşu Suyu (3.3 Puan): Sokak lezzetlerinin, özellikle balık ekmeğin ekşi eşlikçisi. Şalgam (3.3 Puan): Çukurova’nın mor havuç ve şalgam turpuyla yapılan acılı/acısız ikonu. Lohusa Şerbeti (2.4 Puan): Doğum geleneklerinin kırmızı renkli, karanfilli simgesi. Hardaliye (Puan Belirtilmedi): Trakya’ya özgü, hardal tohumu ve vişne yapruğuyla harmanlanan üzüm iksiri.

Kaynak: Haber Merkezi