Yurt Genelinde Alarm Verildi: Süper Hücre Tehlikesi Büyüyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Türkiye genelinde etkili olacak kuvvetli yağışlara karşı vatandaşları uyardı. İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya ve Bursa başta olmak üzere birçok ilde gök gürültülü sağanakların etkili olması bekleniyor. Uzmanlar, önümüzdeki günlerde görülecek yağışların kısa süreli ancak oldukça şiddetli olacağını belirtiyor.

DOLU VE HORTUM RİSKİ BULUNUYOR

NTV Meteoroloji Editörü Dilek Çalışkan, etkili olacak sistemin tipik bahar sağanakları olduğunu ifade ederek, ani yağışların dolu ve küçük çaplı hortumları da beraberinde getirebileceğini söyledi.

Çalışkan, özellikle sıcak havanın atmosferde kararsızlık oluşturduğunu ve bu nedenle şiddetli hava olaylarının görüldüğünü belirtti.

SÜPER HÜCRE UYARISI

Meteoroloji uzmanları, yağışların bazı bölgelerde “süper hücre” adı verilen güçlü fırtına sistemlerine dönüşebileceği konusunda da uyarıda bulundu. Özellikle mayıs ayında sıcaklıkların yükselmesiyle birlikte kuvvetli yağışların etkisini artırabileceği ifade edildi.

Bugün Karadeniz Bölgesi’nde yağışların devam edeceği, yarından itibaren ise ülke genelinde sağanakların yaygın şekilde görüleceği bildirildi.

Kaynak: NTV