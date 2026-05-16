Meteoroloji ve AKOM Peş Peşe Uyardı: Gök Gürültülü Sağanak ve Fırtına Kapıda

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yeni haftayla birlikte Türkiye genelinde etkili olacak yağışlı hava sistemi için peş peşe uyarılarda bulundu. Yapılan son tahminlere göre, bahar havası yerini yeniden serin ve fırtınalı günlere bırakacak. Özellikle İstanbul dahil birçok ilde gök gürültülü sağanak yağışların hafta ortasına kadar etkisini sürdürmesi bekleniyor.

Meteoroloji’nin yayımladığı 5 günlük hava tahmin raporuna göre, hafta sonundan itibaren Marmara, Ege ve İç Anadolu’nun kuzeybatısında başlayacak yağışlar kısa sürede yurt geneline yayılacak. Pazar günü itibarıyla İstanbul başta olmak üzere 57 ilde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek.

UZMANLARDAN PEŞ PEŞE UYARI

Yetkililer ani sıcaklık değişimleri, kuvvetli rüzgar ve yerel sağanaklara karşı vatandaşların dikkatli olması gerektiğini belirtti. Özellikle Marmara Bölgesi’nin güneybatısında rüzgarın saatte 40 ila 60 kilometre hızla esmesi bekleniyor.

Hava sıcaklıklarının batı ve iç kesimlerde birkaç derece artacağı tahmin edilse de yağışla birlikte hissedilen sıcaklığın düşeceği ifade edildi.

İSTANBUL İÇİN AKŞAM SAATLERİNE DİKKAT

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) da kent için yeni bir uyarı yayımladı. Açıklamada, akşam saatlerinden itibaren İstanbul’da yeniden serin ve yağışlı havanın etkili olacağı belirtilirken, sıcaklıkların 20 derecenin altına düşebileceği kaydedildi.

Kent genelinde aralıklarla sağanak geçişlerinin yaşanacağı belirtilirken vatandaşların özellikle gece saatlerinde dikkatli olması istendi.

YAĞIŞ TÜM YURDA YAYILACAK

Meteoroloji’nin değerlendirmelerine göre yağışlı sistem önümüzdeki günlerde Karadeniz, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde de etkisini artıracak. Çarşamba gününe kadar Türkiye’nin büyük bölümünde aralıklarla yağmur ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu’nun yüksek kesimlerinde ise yer yer karla karışık yağmur görülebileceği belirtildi.

BÖLGE BÖLGE HAVA DURUMU

Marmara Bölgesi’nde gece saatlerinden itibaren sağanak yağış etkili olacak. Ege’de ise İzmir ve Aydın kıyılarında başlayacak yağışların gece saatlerinde tüm bölgeye yayılması bekleniyor.

Akdeniz’in iç kesimleriyle Adana ve Hatay çevrelerinde gök gürültülü sağanak görülecek. İç Anadolu’da gece saatlerinden itibaren kuzeybatı kesimlerde yağış beklenirken, Batı Karadeniz’de de gece sağanak geçişleri tahmin ediliyor.

Orta ve Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu’da yağmur etkili olurken, yüksek rakımlı bölgelerde karla karışık yağmur görülebileceği ifade edildi. Güneydoğu Anadolu’nun doğusunda ise sabah ve öğle saatlerinde yerel sağanakların etkili olması bekleniyor.

Kaynak: Haber Merkezi