İşçilerin Kaldığı Yatakhanede Yangın

Hatay’da işçilerin kaldığı konteyner yatakhane alevlere teslim oldu. Yangın esnasında 2’nci kattan atlayan bir işçi ayağından yaralanırken, can kaybı yaşanmadı.

Yangın, İskenderun ilçesi İsmet İnönü Mahallesi’nde 240 işçinin kaldığı konteyner yatakhanede yaşandı. Kısa sürede alevlere teslim olan 3 katlı yatakhanedeki yangını fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri alevlere müdahale etti. Yangına 7 araçla kısa sürede müdahale edildi ve alevler kontrol altına alındı. Can kaybının yaşanmadığı yangında 2’nci kattan atlayan bir işçi bacağından yaralandı. Konteyner yatakhane kullanılmaz hale gelirken yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

Kaynak: İHA