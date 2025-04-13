Bunu Bilmeyen Tapu Sahibi Yandı! Bilmeyene Büyük Masraf Çıkacak

3. TAPU HARCI VE MASRAF PAYLAŞIMI PLANLAMASI YAPILMALI

Tapu işlemleri sırasında ödenecek harç ve masrafların kimin tarafından karşılanacağı, taraflar arasında netleştirilmelidir. Mevzuata göre, tapu harcı alıcı ve satıcı tarafından eşit olarak ödenmelidir. Ancak uygulamada bu giderlerin tamamı alıcıdan talep edilebiliyor. Bu noktada, alıcıların yasal haklarını bilerek hareket etmesi ve masrafların paylaşımı konusunda önceden satıcıyla uzlaşması önemlidir.

Tapu işlemlerinin güvenli ve sorunsuz bir şekilde yürütülebilmesi için bu üç temel detaya dikkat edilmesi, hem mülk sahiplerini hem de alıcıları birçok riskten koruyacaktır. Bilinçli atılan her adım, mülkiyet hakkının sağlam temellere oturmasını sağlar.