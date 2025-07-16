iPhone’un Arkasındaki Küçük Deliğin Sırrı Ortaya Çıktı: Yıllardır Cihazlarda Var Ama Kimse Fark Etmiyor

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Akıllı telefon teknolojisinin her geçen yıl gelişmesiyle birlikte cihazlar artık sadece bir iletişim aracı olmaktan çıkıp adeta taşınabilir birer prodüksiyon stüdyosu haline geldi. iPhone modelleri de bu dönüşümde önemli bir yer tutuyor. Profesyonel kameraların yerine içerik üreticiler tarafından sıkça tercih edilen iPhone’lar, gelişmiş kamera sistemlerinin yanı sıra ses kalitesiyle de öne çıkıyor.

YILLARDIR VAR AMA BİLEN AZ

iPhone’un arka kamerasına dikkatlice bakıldığında, kameraların yanı sıra LED flaş ve bazı modellerde LiDAR sensörü dışında çok küçük bir delik daha fark ediliyor. Pek çok kişi bu deliğin ne işe yaradığını bilmeden geçerken, Apple aslında bu ayrıntıyı oldukça önemli bir işlev için yerleştirmiş.

Bu küçük açıklık, iPhone XS modelinden itibaren tüm üst segment iPhone’larda yer alan dördüncü mikrofonun bulunduğu nokta. Apple, bu mikrofonu özellikle video çekimlerinde çevreden gelen yönlü sesleri daha net ve doğal kaydetmek için konumlandırmış durumda.

STÜDYO KALİTESİNDE SES KAYDI

Apple, iPhone 16 serisiyle birlikte bu mikrofon sistemini daha da ileri taşıyarak "stüdyo kalitesinde ses kaydı" teknolojisini duyurdu. Bu sistem sayesinde kullanıcılar, çevresel sesleri mekânsal olarak çok daha net ve gerçekçi bir şekilde kaydedebiliyor. Yeni iOS 26 işletim sistemiyle birlikte bu özelliklerin daha da geliştirileceği belirtiliyor.

ARTIK MİKROFONA GEREK YOK

Gelişmiş mikrofon sistemine entegre edilen gürültü engelleme teknolojileri sayesinde, harici mikrofonlara olan ihtiyaç büyük ölçüde azalmış durumda. Bu da özellikle sosyal medya içerikleri ve video blog çeken kullanıcılar için büyük kolaylık sağlıyor.

Eğer cihazınızla ses kaydederken kalite düşükse, arka kameranın yanındaki mikrofon deliğinin toz veya kirle tıkanmadığından emin olmak önemli. Ayrıca kullandığınız ekran koruyucu veya telefon kılıfının mikrofon açıklıklarını kapatmadığını da kontrol etmekte fayda var.

Kaynak: Haber Merkezi