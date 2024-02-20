İlk cemre düştü!

Halk arasında baharın müjdeleyicisi olarak bilinen cemrenin ilki havaya düştü.

İlk cemre düştü!

Baharın müjdecisi olarak bilinen 'cemre' havaya düştü.

'Sıcaklık' ve 'sıcaklığın yükselişi' anlamlarında kullanılan cemre, 27 Şubat'ta suya, 6 Mart'ta ise toprağa düşecek.

CEMRE NEDİR?

Türk Dil Kurumu’na göre cemre, ‘Şubat ayında birer hafta arayla havada, suda ve toprakta oluştuğu sanılan sıcaklık yükselişi’ demektir. Ateş, ve kor anlamına gelen cemrenin her yıl şubat ayı sonunda başlayan takvime göre önce havaya, sonra suya, son olarak da toprağa düştüğü kabul ediliyor.

İlk cemre düştü! - Resim : 1

Cemre düşmesi, bahar bayramı nevruzun yaklaştığına da işaret ediyor. Cemre düşmesi hayvancılıkla uğraşanlar için soğuk nedeniyle dışarıya çıkartamadıkları hayvanların otlaklara kavuşma zamanının yaklaştığını, tarımla uğraşanlar için de toprağın işlenme dönemine gelindiğini ifade ediyor.

Kaynak: Gerçek Gündem

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