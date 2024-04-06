Hurma böyleyse sakın almayın: Hurmanın bayat olduğunu gösteren formül bulundu. Meğer yıllardır sağlığımızla oynuyorlarmış

Ramazan ayının vazgeçilmezlerinden biri şüphesiz, hurmadır. Hurma, içerdiği güçlü vitaminler ve mineraller sayesinde sağlığımız için büyük bir öneme sahiptir.

Tam bir antioksidan deposu olan hurma, beyin sağlığını güçlendirir, kolesterolü düzenleyerek kalbi korur, kemikleri güçlendirir ve sindirim sistemi sağlığını korur.

Hurma içerisinde özellikle B grubu vitaminlerini barındırırken potasyum, magnezyum ve demir gibi önemli minerallere de sahiptir.

Hurmanın bu eşsiz özelliklerinden yararlanmak için onu taze olarak tüketmek gerekir. Ancak ne yazık ki bazı esnaf, bayat hurmaları yıkayıp satışa sunuyor.

Kimisi de hurmaları glikozla kaplayıp tezgaha koyuyor. Bu noktada hurma sağlığımızı tehdit edeceğinden, bayat hurmayı bilmek de büyük bir önem taşıyor.

HURMA ALIRKEN DİKKAT!

Hurma, bayatladığında tadında ve dokusunda belirgin bir değişiklik gösterir. Hurmanın bayat olduğunu belirten birkaç yöntem vardır.

Bayatlamış hurmalar genellikle daha yumuşak ve çürümeye eğilimlidir. Taze hurmalar sıkı ve dolgunken, bayatlamış olanlar daha yumuşak veya çökmüş bir yapıya sahiptir.

Bayatlamış hurmaların kokusu genellikle taze hurmalara göre daha hafif veya mayhoş olabilir. Eğer hurmanın kokusu normalden farklı veya hoş olmayan bir koku yayıyorsa, bayatladığına işaret eder.

Bayatlamış hurmalar, yapış yapış olabilir. Çünkü bu hurmalara glikoza batırılmış olabilir. Bu nedenle parlak hurmalar yerine mat ve çatlak hurmalar almalısınız.

Ayrıca bayat hurmaların üzerlerinde küf veya küflü lekeler oluşabilir. Bu durumda hurmaların tüketilmesi önerilmez.

Bayatlamış hurmaların tadı genellikle tatlılığını kaybetmiş veya ekşi bir tat alabilir. Taze hurmaların tatlı ve lezzetli bir tadı vardır.

Öte yandan marketten alınan paketli hurmaların üzerinde üretim veya son tüketim tarihi bulunur. Bu tarihlerin kontrol edilmesi, hurmanın ne kadar süredir rafta olduğunu anlamanıza yardımcı olur.

Daha yakın tarihli hurmalar genellikle daha tazedir. Hurmanın bayatladığını belirlemek için bu yöntemleri kullanabilirsiniz.

Bayatlamış hurmaların tüketilmesi, hem lezzet açısından tatmin edici olmayabilir hem de sağlık açısından risk taşır. Bu nedenle, taze ve kaliteli hurma için bunlara dikkat edin.