Angelina Jolie: İnsan hakları kim için var?

Hollywood yıldızı Angelina Jolie, dünyadaki adaletin ve insan haklarının herkes için eşit şekilde işlemediğini ifade etti. Jolie, "İnsan hakları var, ama kim için var? Bazen bunlar, bazen de onlar için var. Ama bazen de bir grup için hiç yok" dedi.

Angelina Jolie: İnsan hakları kim için var?

ABD'li oyuncu Angelina Jolie, Suriyeli gazeteci ve film yapımcısı Waad Al-Kateab ile direktörlüğünü üstlendiği "We Dare to Dream" adlı filme ilişkin yaptıkları röportajda konuştu.

Yaklaşık 20 yıl önce Birleşmiş Milletler (BM) çatısı altında uluslararası çapta çalışmaya başladığını ve insan haklarına yönelik hedefleri olduğunu anlatan Jolie, "İnsan haklarına ilişkin bir fikir vardı. Buna göre haklar belirlenir, bir şeyler için dik durulur ve yapılması gerekenler yapılmayınca tepki olacağına dair bir fikrim vardı. Gerçekten bunun böyle olduğunu düşündüm. Hatta Birleşmiş Milletler'in de böyle olduğunu düşündüm" ifadelerini kullandı.

Jolie, zaman içinde şahit olduğu olayların dünyadaki adaletsizliği anlamasına yardım ettiğini dile getirerek, "İnsan hakları var ama kim için var? Bazen bunlar, bazen de onlar için var. Ama bazen de bir grup için hiç yok" değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

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