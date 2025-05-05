HIDIRELLEZ RİTÜELLERİ: Hıdırellez'de Neler Yapılır? Hıdırellez'de Nasıl Dilek Dilenir, Ne Zaman Gömülür? Hıdırellez Sabahı Ne Yapmak Gerekir?

Baharın gelişini simgeleyen ve yüzlerce yıldır kutlanan Hıdırellez, 5 Mayıs’ı 6 Mayıs’a bağlayan gece coşkuyla karşılanacak. Anadolu'dan günümüze ulaşan bu özel gelenek, dileklerin gerçekleşmesi için umutla beklenen günlerden biri. 2025 Hıdırellez’i ile birlikte, vatandaşlar en çok 'Hıdırellez'de neler yapılır, nasıl dilek dilenir?', 'Hıdırellez gül ağacı ritüeli nasıl yapılır, ne zaman gömülür?', 'Hıdırellez sabahı neler yapılır, dilekler yakılır mı?' Hıdırellez'de dilek dilerken hangi dua okunur?' sorularını araştırıyor. İşte Hıdırellez ile ilgili merak edilen tüm detaylar...

HIDIRELLEZ NEDİR, NEDEN KUTLANIR?

Hıdırellez, halk arasında "Ruz-ı Hızır" yani "Hızır Günü" olarak da bilinir. Bu özel gün, bolluğun ve bereketin simgesi olan Hızır ile denizlerin koruyucusu İlyas peygamberin yeryüzünde buluştuğuna inanılan gündür. Özellikle Orta Asya, Ortadoğu ve Anadolu'da baharın gelişiyle kutlanan Hıdırellez, dualar, dilekler ve çeşitli ritüellerle yaşatılmaya devam ediyor.

HIDIRELLEZ 2025 NE ZAMAN KUTLANACAK?

2025 yılında Hıdırellez, 5 Mayıs Pazar akşamı başlayıp 6 Mayıs Pazartesi sabahına kadar sürecek. Bu gece, dileklerin göğe yükseldiğine ve duaların kabul olduğuna inanılıyor.

HIDIRELLEZ GÜL AĞACI RİTÜELİ NASIL YAPILIR?

Hıdırellez denilince akla ilk gelen ritüel, gül ağacının altına dilek gömmektir. Peki bu uygulama nasıl yapılır?

Dilek çizimi: Ev, araba, para, sağlık gibi dileklerin küçük çizimleri veya yazılı halleri kağıda yazılır.

Gömme zamanı: 5 Mayıs gecesi bu dilekler gül ağacının altına gömülür.

Sabah uygulaması: 6 Mayıs sabahı erkenden dilekler geri alınarak ya akan suya bırakılır ya da yakılır.

Gül ağacı yoksa ne yapılır? Eğer gül ağacı bulunamıyorsa, dilekler saksı bitkilerine, çiçeklere ya da doğaya yakın başka bir alana da gömülebilir.

HIDIRELLEZ'DE PARA ASMA RİÜELİ NEDİR?

Bir diğer gelenek de gül ağacına para asılmasıdır. Asılan para 6 Mayıs sabahı alınır, cüzdanda taşınır ve yıl boyunca harcanmaz. Bu uygulamanın kişiye o yıl boyunca bereket getireceğine ve darlık yüzü göstermeyeceğine inanılır.

HIDIRELLEZ SABAHI YAPILMASI GEREKENLER NELER?

Gül ağacına asılan dilekler ya toprak altından çıkarılıp suya bırakılır ya da yakılarak tamamlanır.

Sabahın erken saatlerinde uyanılıp temiz bir niyetle dilek duası yeniden okunur.

Suya dokunmak, bereketin artacağına inanılarak yapılır.

Sabah cebinizde dilek parası taşımanız tavsiye edilir.

Kaynak: Haber Merkezi