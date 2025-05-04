WhatsApp'ta Yeni Emoji Dönemi: Bu Ruh Hali Sembolü Çok Kullanılacak

WhatsApp, Android platformundaki kullanıcıları için yeni emojiler üzerinde çalışıyor. "2.25.15.6" numaralı beta sürümünde tespit edilen bu emojiler, Unicode 16.0 standardına dahil edildi. Test aşamasında olan bu sembollerin, kısa süre içerisinde tüm kullanıcılara sunulması bekleniyor.

WhatsApp'ta Yeni Emoji Dönemi: Bu Ruh Hali Sembolü Çok Kullanılacak

Dünyanın en yaygın kullanılan mesajlaşma uygulamalarından biri olan WhatsApp, ifade çeşitliliğini artırmaya hazırlanıyor. Beta sürüm kullanıcıları tarafından fark edilen 8 yeni emoji arasında oldukça dikkat çekici simgeler yer alıyor.

WhatsApp'ta Yeni Emoji Dönemi: Bu Ruh Hali Sembolü Çok Kullanılacak - Resim : 1
HANGİ EMOJİLER GELİYOR?

Duygularınızı daha net aktarmanıza yardımcı olacak yorgunluk emojisine ek olarak; parmak izi sensörü simgesi, yapraklarını dökmüş bir ağaç, bir sebze, müzik enstrümanı olan arp, bir kürek, sıçrama figürü ve Sark Adası’nın bayrağı da yeni eklenecek emojiler arasında bulunuyor.

WhatsApp'ta Yeni Emoji Dönemi: Bu Ruh Hali Sembolü Çok Kullanılacak - Resim : 2

Meta şirketi, bu yeni emojilerin resmi çıkış tarihi hakkında henüz bir açıklama yapmış değil. Ancak beta aşamasında görülmeye başlanmış olmaları, genel kullanıma açılmalarının fazla uzun sürmeyeceğini düşündürüyor.

Kullanıcıların kendilerini daha yaratıcı ve detaylı bir şekilde ifade edebilmelerini sağlayacak bu yeni emojiler, dijital iletişime renk katacak gibi görünüyor.

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Kaynak: Haber Merkezi

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