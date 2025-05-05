Hıdırellez'de Dilek Dilerken Sadece Bu Duayı Okuyanın Dileği Gerçek Oluyor! İşte Hıdırellez Dilek Duası

Baharı müjdeleyen Hıdırellez, her yıl 5 Mayıs’ı 6 Mayıs’a bağlayan gece Anadolu’da büyük coşkuyla kutlanıyor. Hızır ve İlyas peygamberlerin yeryüzünde buluştuğuna inanılan bu özel gecede, vatandaşlar geleneksel ritüellere uyarak dileklerini gül ağacına bağlayıp dualarla niyet ediyor.

HIDIRELLEZ DİLEK DUASI

Orta Asya, Ortadoğu ve Anadolu coğrafyasında binlerce yıldır sürdürülen Hıdırellez geleneğinde en çok merak edilen konuların başında 'Hıdırellez dilek duası nedir, ne zaman ve nasıl okunur?' sorusu oldu. İnanca göre, bu gece edilen duaların ve tutulan dileklerin kabul olacağı düşünülüyor.

Hıdırellez gecesinde dileği olan kişiler, dileklerini gül ağacına bağladıktan sonra özel bir dua okuyor. Bu dua hem niyetin kuvvetlendirilmesi hem de Hızır ve İlyas’tan yardım istenmesi anlamı taşıyor. İşte dilek dilerken okunması gereken dua...

HIDIRELLEZDE DİLEK DİLERKEN OKUNACAK DUA

“Bismillahirrahmanirrahim. Bin bir adım bir adım / Allah bir adım adım / Kerim kerem Allah / Başımda bir duman var, yardım eyle ya Allah / La ilahe illallah Muhammeden Resulullah / Yetiş imdadıma Hızır ile / Allah birsin, sen kullarını seversin / Biz gibi kulların yardımcısı sensin.”

Bu duanın ardından, gül ağacına dilek bağlanırken şu dua okunur:

“Allahümme Rabbühü Ya Halkalhalas Muhammedin Resulullah Yetiş imdadıma Ya Hızır Ya İlyas.”

40 DEFA OKUNMASI GEREKİYOR

Bu dua Hıdırellez günü boyunca toplamda 40 defa okunuyor. 5 Mayıs günü 39 defa, ertesi sabah yani 6 Mayıs’ta ise 1 defa daha okunarak tamamlanıyor. Dileğin kabul olması için duaların samimiyetle ve inançla yapılması gerektiğine inanılıyor.

Gül ağacı altına çizilen dilekler, ertesi sabah suya bırakılıyor ya da toprağa gömülerek gelenek tamamlanıyor. Hıdırellez ritüelleri, hem dileklerin kabulü hem de baharın bereketi için önemli bir yer tutuyor.

Kaynak: Haber Merkezi