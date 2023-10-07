Havalar soğumaya yaklaştı, kış aylarının vazgeçilmezi: Kilosu 250 TL!

Kış aylarının vazgeçilmezi Sinop kestanesi tezgahta yerini aldı.

Ancak, bu yıl kestane üreticilerini olumsuz etkileyen bir faktör, kestane gal arısı zararlısının görülmesi oldu. Üreticiler, zararlı nedeniyle bu sezon kestane veriminin düşük olduğunu açıkladılar.

"BU YIL KESTANE OLMADIĞI İÇİN ÇOK PAHALI"

Kestane satıcısı Emine Ergül yaptığı açıklamada, "Kestane fiyatımız şu anda 250 lira. Bu yıl kestane olmadığı için pahalı. Bu yıl hastalık var, bu yüzden kestane şu anda tezgahımızda çok az bulunuyor. Geçen yıl çuval çuval vardı. Bu yıl hastalık olduğu için fazla yok" dedi.

"250 TL ÇOK YÜKSEK BİR FİYAT"

Kestane fiyatlarını çok yüksek bulan bir vatandaş ise "250 lira çok yüksek bir fiyat. Ekonomik olarak çok şaşırtıcı. Geçen sene olan kestanenin fiyatı 80 lira civarındayken şimdi 250 lirayı bulmuş. Bursa'dan buraya misafir olarak geldim. Şu anda buradaki fiyatları çok yüksek buluyoruz" diye konuştu.

KESTANE

Kestane, Castanea cinsine ait, sert kabuklu bir meyvedir. Kestane ağaçları, Kuzey Yarımküre'nin ılıman bölgelerinde yetişir. Kestane, insan tüketimi için değerli bir gıda maddesidir ve ayrıca kereste ve yağ üretiminde de kullanılır.

Besin değeri

100 gram çiğ kestane şunları içerir:

- Kalori: 177,

- Protein: 2,9 gram,

- Yağ: 2,2 gram,

- Karbonhidratlar: 36 gram,

- Lif: 3,1 gram,

- Vitamin C: Günlük Değerin %20'si,

- Potasyum: Günlük Değerin %10'u,

Sağlık faydaları

Kestane, aşağıdakiler de dahil olmak üzere çok sayıda faydaya sahiptir:

* Güçlendirilmiş bağışıklık: Kestane, sağlıklı bir bağışıklık sistemi için gerekli olan C vitamini açısından iyi bir kaynaktır. C vitamini, enfeksiyonla savaşan beyaz kan hücrelerinin üretimine yardımcı olur,

* İyileştirilmiş sindirim sağlığı: Kestane, sindirim sistemini sağlıklı tutmaya yardımcı olabilecek lif içerir. Lif, dışkı hacmini artırmaya ve kabızlığı önlemeye yardımcı olur,

* Sağlıklı kalp sağlığı: Kestane, kalp sağlığını destekleyen lif ve magnezyum içerir. Lif, kolesterol seviyelerini düşürmeye yardımcı olur ve magnezyum, kan basıncını düşürmeye yardımcı olur,

* Kanser riskinin azalması: Kestane, antioksidanlar açısından iyi bir kaynaktır. Antioksidanlar, hücre hasarını önlemeye yardımcı olabilir ve kanser riskini azaltabilir.

KESTANE NASIL TÜKETİLİR?

Kestane, çiğ, pişmiş veya kuru olarak tüketilebilir. Taze kestaneler kendi başlarına, salatalara eklenerek veya fırınlamada kullanılabilir. Pişmiş kestaneler, tatlılarda veya çorbalarda kullanılabilir. Kurutulmuş kestaneler atıştırmalık olarak veya fırınlamada kullanılabilir.

Kestane seçerken ve saklarken dikkat edilmesi gerekenler

Kestane seçerken, sert ve parlak kabuklu meyvelere bakın. Yumuşak veya çatlamış kabuklu kestanelerden kaçının. Kestaneler oda sıcaklığında birkaç gün veya buzdolabında en fazla bir hafta saklanabilir.

Kaynak: Gerçek Gündem