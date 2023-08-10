Hasat dönemi başladı, baldan tatlı: Kilosu 11 TL!

Samsun'un Çarşamba Ovası'nda yetiştirilen Süheyla kavununda hasat dönemi başladı.

Çarşamba ilçesi Sahil Mahallesi’nde kavun yetiştiriciliği yapan İbrahim Orduluoğlu, bölgeye has yetiştirilen Süheyla kavununu anlatarak, "Süheyla kavunu bizim yöremize has bir kavundur. Çok uzun ömürlü değil ancak tadı çok güzeldir. Dolapta 1 hafta, en fazla 10 gün bekletebiliyoruz ama dışarıdaysa 3 gün içinde tüketilmesi gerekiyor. Çok yumuşak bir dokusu olduğu için tatlı, lezzetli bir kavun çeşidi" dedi.

"KİLOSU 9-11 TL"

"Bu yöreye has bir ürün" diyen Orduluoğlu, "Başka yerlerde bu kavunu yetiştirmiyorlar. Şu anda kavunun kilosu 9-11 TL arasında kalitesine göre değişiyor" ifadelerini kullandı.

"YAĞIŞ VE SU BASKINLARI HASADI ETKİLEDİ"

Geçen yıla göre üretimde düşüş olduğunu ve düşüş nedeninin bölgede etkili olan yoğun sağanak ve su baskınlarından kaynaklandığını aktaran üretici Orduluoğlu, "14 dönüm alan üzerinde kavun yetiştiriyoruz. Yılda 40 tona yakın üretim yapabiliyoruz. Bu sene yağışlı havalar nedeniyle hasat biraz düşük oldu. Tarlaları sular altında kalan üreticimiz çok. Çoğu tarlada külleme hastalığı görüldü. Bu nedenle hasat yapamadılar. Bahçeleri de emekleri de ziyan oldu" diye konuştu.

14 DÖNÜMDEN, 25-30 TON

Öte yandan Orduluoğlu, bu sezon 14 dönümlük tarlasından 25-30 ton civarında kavun beklediklerini sözlerine ekledi.

SÜHEYLA KAVUNU

Süheyla kavunu, Türkiye'nin Samsun kenti ve çevresi ile Amasya ve Tokat illerinde yetiştirilen bir kavun çeşididir. Yaz aylarında olgunlaşan Süheyla kavunu, tatlı, lezzetli ve yumuşak bir dokuya sahiptir. Süheyla kavunu, yüksek lif içeriği sayesinde sindirim sisteminin sağlığını korur. Ayrıca, Süheyla kavunu, beta-karoten, C vitamini ve potasyum gibi önemli vitamin ve mineraller içerir. Bu vitamin ve mineraller, bağışıklık sisteminin güçlenmesine, kalp sağlığına ve göz sağlığına faydalıdır.

Süheyla kavunu, Türkiye'de en çok tüketilen kavun çeşitlerinden biridir. Taze olarak tüketilebilen Süheyla kavunu, karpuz ile birlikte salatalarda da kullanılabilir. Ayrıca, Süheyla kavunu, dondurma, şerbet ve reçel yapımında da kullanılır.

Süheyla kavunu, Türkiye'nin en önemli ihraç ürünleri arasında yer almaktadır. Süheyla kavunu, başta Avrupa ülkeleri olmak üzere dünyanın birçok ülkesine ihraç edilmektedir.

Kaynak: Gerçek Gündem