Halit Ergenç ve Funda Eryiğit'in başrollerini paylaştığı diziye bir ünlü konuk daha

Başrollerini Halit Ergenç ve Funda Eryiğit'in paylaştığı 'Adsız Aşıklar' dizisinin çekimleri devam ediyor. Umur Turagay'ın yönetip Başar Başaran'ın da yazdığı dizi Netflix'te seyirciyle buluşacak.

Bir aşk hastanesine başvuran insanlar ve bir aşk doktorunun anlatan dizinin Cansel Elçin, Sedef Avcı, Seda Akman, Yetkin Dikinciler, Rıza Kocaoğlu, Teoman ve Cemre Ebuzziya ve Başak Daşman gibi ünlü konuk oyuncularının arasına bir isim daha katıldı.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın aktardığına göre Erdem Kaynarca 8 bölümlük 'Adsız Aşıklar'a konuk oluyor.

Kaynarca 'Adsız Aşıklar' dizisinde ise Kerem karakterini canlandırıyor. Ünlü oyuncu şu günlerde 'Eksik' isimli tiyatro oyunu ve NOW için çekilen MedYapım imzalı 'Korkma Ben Yanındayım' dizisinde rol alıyor.