Fragman Bitti, Yaz Asıl Şimdi Başlıyor: Uzman İsim Net Tarih Verdi! Fırın Ayarı Açılıyor

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Geçtiğimiz haftalarda etkili olan sağanaklar ve serin hava dalgası kısa süreli bir rahatlama sağlasa da, yaz henüz hızını alamadı. Hürriyet gazetesinden Fulya Soybaş’a konuşan Kandilli Rasathanesi Meteoroloji Laboratuvarı’ndan Meteoroloji Mühendisi Adil Tek, Temmuz ortasından itibaren özellikle Ege ve Akdeniz’de sıcak hava dalgalarının yeniden etkili olacağını söyledi.

EGE VE AKDENİZ İÇİN UYARDI

Tek, “Marmara, Karadeniz, İç ve Doğu Anadolu bölgeleri rahatlamış olsa da Ege-Akdeniz hâlâ sıcak hava dalgasının etkisi altında. Bunun yanı sıra kuvvetli rüzgârlar devam etmekte, ki bu, o bölgedeki yangın riskinin yüksek şekilde devam ettiği anlamına gelir. Önlemler alınmalı" ifadelerini kullandı.

TEMMUZUN İKİNCİ HAFTASINI İŞARET ETTİ

Geçen haftaya benzer sıcak hava dalgalarının devam edeceğini vurgulayan Adil Tek, “Tüm yaz, benzer şekilde, 4-5 gün süren sıcak hava dalgaları etkili olacak. Bu hafta yurt genelinde bir serinleme var. Ancak tam nefes aldığımız noktada, Temmuz’un 5-6’sından sonra, Kuzey Afrika’dan gelecek bir sıcak hava dalgası daha öngörülüyor. Libya-Fas, İtalya’nın güneyi ve Yunanistan üzerinden bize ulaşacak. Yaklaşık 4-5 gün kadar etkili olacak. 20 Temmuz sonrası benzer bir sıcak hava dalgasının daha hayli etkili olması öngörülmekte. Ağustos için konuşmak erken olsa da yine benzer bir etki var" ifadelerini kullandı.

'REKORLAR TAZELENECEK'

2024 yılının küresel anlamda en sıcak yıl olduğunu ifade eden Tek, Copernicus verilerine göre geçtiğimiz yılın 1850’ye kadar-sanayi devrimi öncesi dönem- uzanan küresel sıcaklık kayıtlarına ‘en sıcak yıl’ olarak geçtiğini vurguladı. Tek, Geçen yılki rekorların bu yıl da tazeleneceğini aktardı.

UZMAN İSİMDEN 'SİESTA' UYARISI

İstanbul Teknik Üniversitesi Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Toros ise yaptığı açıklamada, sıcak hava dalgalarına bağlı olarak artan su tüketimi nedeniyle bu seviyelerin daha da hızlı düşme riski olduğunu belirtti. Toros, “Dolayısıyla su israfından kaçınmalı; muslukları gereksiz yere açmamalı, araç yıkamamalı, çalışma saatleri ve tatilleri buna göre düzenlemeli, ‘siesta’, dinlenme moduna geçilmeli” uyarısında bulundu.

Kaynak: Hürriyet