’Fıstıklı limonata’ Alanya’nın tescilli lezzeti oldu

Alanya fıstıklı limonata, Alanya Belediyesi'nin başvurusuyla Türk Patent ve Marka Kurumu'ndan (TÜRKPATENT) 'Coğrafi İşaret' tescili aldı.

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’Fıstıklı limonata’ Alanya’nın tescilli lezzeti oldu

Antalya'nın Alanya ilçesinin yöresel lezzetlerinden Alanya fıstıklı limonata, 'Coğrafi İşaret' ile tescillendi.

TÜRKPATENT'in 'Coğrafi İşaret' kararını duyuran Antalya Ticaret Borsası (ATB) Başkanı Ali Çandır, “Antalya'mızın 17'nci coğrafi işaretli ürünü olan Alanya fıstıklı limonatanın tescili hayırlı olsun. Alanya ilçemizin mutfak kültüründe ve geleneklerinde önemli yeri bulunan ürünümüzün tescilini yaptıran Alanya Belediyemize teşekkür ediyorum" dedi.

Alanya Belediyesi'nin 2023 yılı mayıs ayında TÜRKPATENT'e 'Cofgrafi İşaret' tescili için başvurduğu Alanya fıstıklı limonata, limon, portakal, beyaz toz şeker ve suyun üretim metoduna uygun olarak karıştırılıp süzülmesiyle hazırlanan limonata ve taze kavrulmuş, kabukları soyulmuş, tuzsuz yer fıstığı eklenmesiyle hazırlanan alkolsüz bir içecek olarak tanımlanıyor.

Bu limonatanın üretiminde herhangi bir renk dengeleyici, aromanın kullanılamaz olduğu da vurgulanıyor.

Alanya'da eskiden nişan, düğün gibi özel günlerde misafirlere ikram için üretilirken, zamanla günlük üretimi yaygınlaşan ve ticarete konu olan Alanya fıstıklı limonata, ilçenin mutfak kültürü ve geleneklerinde önemli yer tutuyor.

Kaynak: AA

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