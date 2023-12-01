Eskişehir'de yoğun talep görüyor, tüketildiğinde kış boyunca koruyor: Kilosu 60 TL!

Soğuk havanın kendisini hissettirdiği Eskişehir'de kış içeceği olarak nitelendirilen bozaya ilgi arttı.

Kilosu 60 liradan satılan bozadan dört bardak çıkarken, genel olarak tarçın serpilerek tüketilmesi önerilen boza vatandaşlardan rağbet görüyor.

"VÜCUTLARINA FAYDA SAĞLIYORLAR"

İHA'ya konuşan ve Eskişehir'de bozacıda çalışan Emir Kandiroğlu, "Yaza göre bu dönemde boza satışlarımız iyi. Özellikle şehir dışından gelerek boza içen çok var. Yerli halk için zaten boza bir kültür haline geldi. Bozayı birkaç dakika içinde tüketerek hem tatlı ihtiyaçlarını karşılıyorlar hem vücutlarına fayda sağlıyorlar" dedi.

BOZA

Boza, darı irmiği, su ve şekerden yapılan, fermente bir içecektir. Orta Asya'dan gelen ve Anadolu'da yüzyıllardır tüketilen bir içecektir.

Bozanın hazırlanması için önce darı irmiği suda haşlanır. Daha sonra bu karışım, maya ile birlikte fermente edilir. Fermentasyon işlemi, bozanın kendine özgü tadını ve kıvamını verir.

Boza, genellikle soğuk olarak tüketilir. Üzerine leblebi, tarçın veya kuruyemiş ilave edilebilir.

Boza, besin değeri açısından zengin bir içecektir. Protein, karbonhidrat, vitamin ve mineral içerir. Ayrıca, probiyotik bir içecek olması nedeniyle sindirim sisteminin sağlığına iyi geldiği düşünülmektedir.

Bozanın faydalarından bazıları şunlardır:

- Sindirim sisteminin sağlığını destekler,

- Bağışıklık sistemini güçlendirir,

- Kan şekerini düzenler,

- Kalp sağlığını destekler.

Boza, Türkiye'de özellikle kış aylarında tüketilen bir içecektir. Soğuk kış aylarında sıcağı ve lezzeti ile içinizi ısıtacak bir içecektir.

Bozanın hazırlanması için gerekli malzemeler şunlardır:

* 2 su bardağı darı irmiği,

* 6 su bardağı su,

* 1 yemek kaşığı yaş maya,

* 1 çay kaşığı tuz.

Bozanın hazırlanışı şu şekildedir:

1- Darı irmiğini bir tencereye alın ve üzerine su ekleyin,

2- Orta ateşte kaynamaya başlayınca kısık ateşte 15-20 dakika pişirin,

3- Pişen irmiği bir kaba alın ve soğumaya bırakın,

4- Soğuyan irmiğe maya ve tuzu ekleyin ve karıştırın,

5- Karışımı bir cam kavanoza alın ve üzerini tülbentle kapatın,

6- Kavanozu oda sıcaklığında 12-24 saat bekletin,

7- Boza fermente olunca soğuk olarak servis edin.

Bozanın kıvamını daha yoğun hale getirmek için, pişirme süresini uzatabilirsiniz. Bozanın tadını daha tatlı hale getirmek için, pişme sırasında veya servis ederken üzerine şeker ekleyebilirsiniz.

Kaynak: Gerçek Gündem