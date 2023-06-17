Erzurum'da gizemli kapı: Ulaşılamıyor!

Erzurum'da yöre halkı tarafından 'Kara Kapı' mevkii olarak adlandırılan yer, birçok hikayeyi barındırıyor. Kapı, çok yüksekte olduğu için kimse ulaşamıyor.

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Erzurum'da gizemli kapı: Ulaşılamıyor!

Erzurum’un Uzundere ilçesine bağlı Dikyar Mahallesi yolu üzerinde, yaklaşık 80 metre yüksekte bulunan kapı gizemini koruyor.

8 metre boyunda, 3 metre eninde olan kapı kayalık bir uçurumda bulunuyor. Defineciler tarafından ulaşılmaz olması kapı benzeri yapının yıllar boyu korunmasını sağlamış.

BİRÇOK HİKAYEYİ BARINDIRIYOR

Yöre halkı tarafından 'Kara Kapı' mevkii olarak adlandırılan yer, birçok hikaye barındırıyor.

Erzurum'da gizemli kapı: Ulaşılamıyor! - Resim : 1

ESKİDEN ŞELALE AKTAĞI SÖYLENİYOR

Kapı üzerinden uzun yıllar şelale aktığı söyleniyor. Yoldan geçenler burayı gördüğünde merak edip fotoğraf çekiyorlar. Çok yüksekte olduğu için ulaşılamıyor.

Kaynak: Gerçek Gündem

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