Erzincan kış havasına büründü, yoğun talep görmeye başladı: 1 bardağı bile vücudu koruyor!

Erzincan kış havasına bürünürken, hastalıklarından korunmak isteyen vatandaşlar soluğu aktarlarda alıyor.

Satışların yükseldiği aktarlarda en çok tercih edilen ürün ise ıhlamur.

"TÜKETİLMESİ GEREKEN BİR İÇECEK"

Ihlamur tüketimine ilişkin İHA'ya konuşan Erzincan'da aktar Murat Sönmez, "Kış mevsiminde hastalıkların daha çok artması ile birlikte ülke genelinde aktarlara ilgi arttı. Son zamanlarda insanların alternatif tıpa talebi arttığı için biz daha çok burada hatmi çayı, hibiskus, ıhlamur ve benzeri ürünleri öneriyoruz. Kışın hem boğazı yumuşatır, hem de boğazdaki enfeksiyon oranını azaltır. İnsanlarda yanlış bilinen bir algı var. Genellikle kış çayının grip olduktan sonra içildiği düşünülür ama tam tersi. Kış çayı vücudun bağışıklığını ve direncini kuvvetlendirmek için tüketilmesi gereken bir içecektir" dedi.

IHLAMUR

Ihlamur, Türkiye'de yaygın olarak yetişen bir bitkidir. Özellikle Karadeniz ve Marmara bölgelerinde çokça bulunur.

Ihlamur, Anadolu kültüründe önemli bir yere sahiptir. Ihlamur çayı, geleneksel Türk tıbbında yüzyıllardır kullanılmaktadır. Ihlamur çayı, genellikle soğuk algınlığı ve grip gibi durumlarda içilir. Ihlamur çayı, aynı zamanda stresi azaltmaya ve uykusuzluğu gidermeye yardımcı olur.

Ihlamur, yüzyıllardır sağlık ve zindelik için kullanılan popüler bir bitkidir. Ihlamur çiçekleri, içeriğindeki flavonoidler sayesinde, çeşitli sağlık sorunlarına iyi gelmektedir.

Ihlamurun faydaları şunlardır:

- Soğuk algınlığı ve grip gibi üst solunum yolu enfeksiyonlarının tedavisine yardımcı olur: Ihlamur çayı, bal ile birlikte içildiğinde, boğaz ağrısını ve öksürüğü hafifletmeye yardımcı olur,

- Sakinleştirici ve stres giderici etkisi vardır: Ihlamur çayı, sinirleri yatıştırır ve stresi azaltmaya yardımcı olur,

- Sindirim sistemini düzenler: Ihlamur çayı, mide bulantısını ve kusmayı gidermeye yardımcı olur,

- Ateş düşürücü etkisi vardır: Ihlamur çayı, ateşi düşürmeye yardımcı olur,

- İdrar söktürücü etkisi vardır: Ihlamur çayı, vücuttaki fazla suyu atmaya yardımcı olur,

- Antioksidan içeriği yüksektir: Ihlamur, serbest radikalleri etkisiz hale getirerek hücrelerin hasar görmesini önleyen antioksidanlar içerir.

Kullanımı

Ihlamur çayı, 1 su bardağı kaynar suya 1-2 tatlı kaşığı ıhlamur çiçeği ekleyerek demlenir. 10-15 dakika demlendikten sonra süzülerek içilir.

Dikkat edilmesi gerekenler

* Ihlamur çayı, aşırı tüketildiğinde ishale neden olabilir,

* Ihlamur çayı, hamile ve emziren kadınlar tarafından dikkatli tüketilmelidir,

* Ihlamur çayı, tansiyon ilacı kullanan kişiler tarafından dikkatli tüketilmelidir.

Kaynak: Gerçek Gündem