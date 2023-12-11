Artvin'e akın akın geliyorlar: Tam 580 bin kişi!

Artvin'in doğa harikası Borçka ve Şavşat Karagölleri, bahar ve yaz aylarında yeşilin, sonbaharda ise sarı, turuncu, kırmızı ve kahverenginin onlarca tonunu sergileyen yağlı boya tablolarını andırıyor.

Göl etrafında bulunan yürüyüş alanları, ladin ve çam ağaçları arasında eşsiz görüntüsü ile dikkat çeken Karagöller, görenleri adeta büyülüyor.

AKIN AKIN GELİYORLAR

Günlük hayatın stresinden uzaklaşmak için arkadaşları ve ailesiyle Karagöllere gelenlerin bu yılki sayısı oldukça artarken, İHA'nın Doğa Koruma Milli Parklar Şube Müdürlüğü'nden edindiği bilgiye göre, bir yıl içerisinde Şavşat Karagöl Sahara Milli Parkı'nı 68 bin 342 kişi ziyaret ederken, Borçka Karagöl Tabiat Parkı'nı ise 517 bin kişi ziyaret etti. İçerisinde cam seyir terasını yer aldığı Hatila Vadisi Milli Parkı'nı ise 11 bin 380 kişi ziyaret etti.

BORÇKA VE ŞAVŞAT KARAGÖLÜ

Borçka Karagöl, Borçka ilçesinde, deniz seviyesinden 1.950 metre yükseklikte yer almaktadır. Göl, 3 kilometre uzunluğunda, 1 kilometre genişliğinde ve 20 metre derinliğindedir. Göl, etrafındaki ormanlarla birlikte, eşsiz bir doğa güzelliği sunmaktadır.

Şavşat Karagöl, Şavşat ilçesinde, deniz seviyesinden 1.900 metre yükseklikte yer almaktadır. Göl, 5 kilometre uzunluğunda, 2 kilometre genişliğinde ve 50 metre derinliğindedir. Göl, etrafındaki dağlarla birlikte, büyüleyici bir manzara sunmaktadır.

Borçka ve Şavşat Karagölleri, Türkiye'nin en güzel tabiat parklarından biridir. Her yıl binlerce yerli ve yabancı turist tarafından ziyaret edilmektedir.

Borçka ve Şavşat Karagölleri'nde yapabileceğiniz aktiviteler:

- Yürüyüş,

- Piknik,

- Kamp,

- Tekne turu,

- Balık tutma,

- Fotoğrafçılık.

Borçka ve Şavşat Karagölleri'ne nasıl gidilir?

- Borçka Karagöl'e, Artvin Borçka ilçe merkezinden kalkan minibüslerle ulaşabilirsiniz,

- Şavşat Karagöl'e, Artvin Şavşat ilçe merkezinden kalkan minibüslerle ulaşabilirsiniz.

Borçka ve Şavşat Karagölleri hakkında bazı bilgiler:

* Göller, buzulların erimesiyle oluşmuştur.,

* Göllerin çevresinde, çeşitli bitki ve hayvan türleri yaşamaktadır,

* Göller, önemli bir eko-turizm merkezidir.

Kaynak: Gerçek Gündem