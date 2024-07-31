Erken Emekli Olmak İsteyenler İçin Yeni Formül: Bu Fırsatı Kaçırmayın

Erken emeklilik hayali kuranlar için yeni yöntem ortaya çıktı. Emeklilik prim günü eksik olan kişiler, Sosyal Güvenlik Kurumu aracılığıyla hizmet borçlanması yaparak eksik günlerini tamamlayabilirler. En yaygın yöntemler arasında askerlik ve doğum borçlanmaları bulunmakta.

BİR ÇOCUK İÇİN 41.478 TL

Kadınlar, her çocuk için doğumdan sonra 2 yaşına kadar olan süreyi borçlanabilir. Toplamda üç çocuklu biri her biri 2 yıl olmak üzere 6 yıla kadar borçlanma yapabilir.

Örneğin, bir çocuk için 720 gün doğum borçlanması yapan ve yüzde 27 vergi diliminde yer alan bir kadın, 153.619,20 TL ödemesi üzerinden 41.478 TL vergi indirimi alabilir.

ASKERLİK BORÇLANMASI

2024 yılından itibaren, bir gün için ödenmesi gereken prim tutarı en az 213,36 TL, en fazla ise 1.600,20 TL.

Habertürk'ün haberine göre, 18 ay askerlik yapmış bir kişi, bu süreyi borçlanmak istediğinde en düşük kazanç üzerinden 2024 yıl sonuna kadar toplamda 115.214,40 TL ödeme yapmak zorunda.

VERGİ TALEBİNDEN KİMLER YARARLANABİLİR?

Beş yıl içinde vergi indiriminden yararlanmamış kişiler, vergi düzeltme talebi ile geçmişe dönük indirim hakkından faydalanabilirler. Emekli olduktan sonra beş yıl içinde çalışmaya başlayan kişiler de vergi indirimi hakkından yararlanabilirler.