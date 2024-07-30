Mardinlilerin Vazgeçilmez İçeceği

Mardin mutfağının vazgeçilmezlerinden olan reyhan şerbeti, yaz aylarında bölge halkını serinletiyor. Bölge halkının severek tükettiği içecek, turistlerin de ilgisini çekiyor.

Mardinlilerin Vazgeçilmez İçeceği

Geleneksel Mardin mutfağının serinleten içeceği reyhan şerbeti yaz aylarının vazgeçilmezi olarak görülüyor.

Mardin kültüründe geçmişten bugüne nişan şerbeti olarak bilinen reyhan şerbetini 40 senedir yapan Ersan Özer, reyhan şerbetinin hem yerli hem de yabancı turistlerin vazgeçilmezi haline geldiğini söyledi.
Şerbetin içinde çeşitli farklı baharatların bulunduğunu belirten Özer, tarçın, safran, karışık baharatlardan hazırladığımız yedi farklı baharat ve rezene bulunur. Tamamen geleneksel bir içeceğimizdir. İçerisinde farklı baharat ve bitkilerin bulunduğu bir şerbettir. Reyhan şerbetinin ana maddesi reyhan bitkisidir” dedi.

TURİSTLER ÇOK BEĞENİYOR

Mardin’in eski şerbetlerini hazırladıklarını aktaran Özer, “Geleneksel bir şerbet olduğu gibi nişanlarda da yapılır ve nişanlarımızın bir diğer ismine şerbet deniliyor burada. Şerbet zamanı denildiği zaman akla nişan zamanı geldiğini aktardı. Baharatlarımızın hepsi tamamen doğal ve mideyi rahatlatan baharatlardan oluşuyor" dedi.

Farklı lezzetleri denemek isteyen bütün turistlerin reyhan şerbetini çok beğendiğini aktaran Özer, "Hem yurtiçi hem yurt dışından gelen bütün misafirler şerbeti zevkle içiyorlar. Reyhan şerbeti tamamen natürel ve doğal bir şerbettir. İçerisinde hiçbir katkı maddesi bulunmamaktadır. Şerbet bize atalarımızdan miras olarak kaldı. Biz burada bu şerbeti 40 yıldır aynı şekilde yapmaktayız. Herkesi içmesini tavsiye ederiz” dedi. Kaliforniyalı turist Caıtlyn Prıen, reyhan şerbetinin çok güzel olduğunu söyledi.

Kaynak: İHA

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