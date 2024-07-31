Bayiden Sıfır Araç Aldı, Başına Gelmeyen Kalmadı: İsyan Ettiren Olay!

Elazığ'da geçtiğimiz aylarda bir vatandaş bayiden aldığı sıfır otomobilin tavanında boyanın kalktığını fark etti. Aracını ekspertiz yaptırmak için ekspere götüren vatandaş, burada yaptırdığı incelemelerin ardından tavan kısmının boyalı olduğunu öğrendi. Vatandaş yaşanan durum üzerine aracı iade ederek satın almaktan vazgeçti.

'SIFIR ARAÇ ALIRKEN EKSPERTİZ YAPTIRMANIZI ÖNERİYORUZ'

10 yıldır ekspertiz işi yaptıklarını belirten Bayram Şahin, “Aracı müşterimiz, vernik kalkmasından şüphelendiği için getirdi. Aracı burada incelediğimizde araç üzerinde ince vernik atılmış. Bu durum araç krizlerinin yaşandığında olmuştu. Araçlar otoparklarda yatırıldığı zamanlarda kuş pisliklerinden dolayı aracın boyasında yanmalar olmuş. Bu yüzden aracın üzerine ince vernikle birlikte boya atılmış. Müşterimiz mağdur olmuştu. O yüzden sıfır araç alırken ekspertiz yapmanızı öneriyoruz. Bu gibi olaylarla çok karşılaşıyoruz. Yolda gelirken tırdan düşmesi, çizilmesi veya çizilmesiyle birlikte sıfır araçları boyayıp piyasaya sıfır diye veriyorlar. Mağdur olmamak için araç alırken ekspertiz yapmanızı öneriyoruz” dedi.

Kaynak: İHA