En yaşlı vahşi aslanlardan Loonkiito, Kenya'da köy sakinlerince mızrakla öldürüldü!

Dünyanın en yaşlı vahşi aslanlarından Loonkiito, Kenya'da köylüler tarafından mızrakla öldürüldü.

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En yaşlı vahşi aslanlardan Loonkiito, Kenya'da köy sakinlerince mızrakla öldürüldü!

Kenya Doğal Yaşam Servisi (KWS) Sözcüsü Paul Jinaro, BBC’ye yaptığı açıklamada, 19 yaşındaki erkek aslan Loonkiito’nun ülkenin güneyindeki Amboseli Ulusal Parkı’na sınır olan Olkelunyiet köyünde 10 Mayıs akşamı öldürüldüğünü belirtti.

Jinaro, "çelimsiz ve yaşlı aslanın" yiyecek bulmak için Amboseli Ulusal Parkı'ndan çıktığını ve köye girdiğini söyledi.

MIZRAKLA ÖLDÜRÜLDÜ

Yaşlı aslanın, köylüler tarafından mızrakla öldürüldüğü kaydedildi.

"AFRİKA'DAKİ EN YAŞLI ASLAN"

Aslanları koruma kuruluşu Lion Guardians, Loonkiito'nun "ekosistemdeki ve muhtemelen Afrika’daki en yaşlı erkek aslan olduğunu" bildirdi.

Dünya Doğayı Koruma Vakfına (WWF) göre vahşi doğada ortalama ömürleri 13 yıl olan aslanların çoğu Afrika’da ve bir kısmı da Hindistan'da yaşıyor.

Kaynak: Gerçek Gündem

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