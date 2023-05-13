Evde pratik bir yöntemle kendi sosunuzu yapın! Usta sırrıyla biber sosunun hazırlanışı

İster yemeklerde ister makarna yapımında kullanabileceğiniz kendi biber sosunuzu evde yapmak oldukça kolaydır. İşte basit bir biber sosu tarifi:

Malzemeler:



- 10 adet kırmızı biber

- 4 diş sarımsak

- 2 yemek kaşığı sirke

- 1 yemek kaşığı şeker

- 1 çay kaşığı tuz

- 1 su bardağı su

Yapılışı:



1. Biberleri yıkayın, çekirdeklerini çıkarın ve doğrayın.

2. Sarımsakları soyun ve doğrayın.

3. Bir tencereye suyu, biberleri, sarımsakları, şeker ve tuzu ekleyin.

4. Karışımı orta ateşte kaynatın ve ardından ateşi kısın.

5. Karışımı yaklaşık 15 dakika boyunca pişirin.

6. Tencereyi ocaktan alın ve içine sirke ekleyin.

7. Karışımı blenderdan geçirin veya el blenderı ile püre haline getirin.

8. Biber sosunu bir kavanoza aktarın ve soğumaya bırakın.

9. Soğuduktan sonra, biber sosunu buzdolabında saklayabilirsiniz.

Bu tarif, kendi ev yapımı biber sosunuzu hazırlamanız için basit bir başlangıç ​​noktasıdır. Tarifi kendi damak zevkinize göre değiştirebilirsiniz. Örneğin, daha acı bir sos isterseniz, tarife daha fazla kırmızı biber ekleyebilirsiniz. Ayrıca, baharatlar ekleyerek veya farklı sirke türleri kullanarak farklı tatlar elde edebilirsiniz.

Kullanacağınız biberlerin taze ve iyi durumda olmasına dikkat etmelisiniz!