En Utanmaz Burçlar Belli Oldu: Onlar İçin Resmen Övünç Kaynağı
Kendini ifade etme biçimi herkes için farklıdır. Ancak bazı insanlar için bu ifade biçimi zaman zaman düşüncesizlik, hatta küstahlık olarak algılanabilir. Ne yazık ki, bu özellikler insan doğasında zaman zaman ortaya çıkabiliyor.
Kimileri sergilediği bu davranışlardan utanç duyarken, bazıları ise bu tavırlarıyla övünmekten çekinmiyor. Astrolog Lyudmila Bulgakova, özgüveni had safhada olan ve utanmazlıklarını gizlemeyen burçları açıkladı.
BOĞA
Boğa burçları, sözlerini doğrudan ve filtrelemeden söylemeyi dürüstlük olarak yorumlar. Onlara göre birinin hatalarını dile getirmek, o kişiye yapılabilecek en büyük iyiliktir. Bu nedenle karşılarındakini incitecek kadar acımasız olsalar da niyetlerinin iyi olduğunu savunurlar. "Gerçeği söylemek gerek" anlayışıyla, duygusal hassasiyetleri çoğu zaman göz ardı edebilirler.
YENGEÇ
Yengeçler genellikle duygusal ve hassas kişilikleriyle bilinir. Ancak bu hassasiyet bazen onları sertleştirebilir. "Ben acı çekiyorsam, başkaları da acıyı tatmalı" gibi içsel bir savunma mekanizması geliştirebilirler. Kendilerini değiştirmeye yanaşmaz, hatta bu özelliklerini kimliklerinin bir parçası olarak sahiplenirler. Açık sözlülüklerini, karakterlerinin doğal bir parçası olarak görürler.
BAŞAK
Başak burçları çoğu zaman dobra tavırlarıyla tanınır. Ancak bu dobra çıkışlar, kimi zaman duygusuz ya da kırıcı olabilir. "Ben doğruyu söylerim, yalanla işim olmaz" gibi ifadelerle kendilerini aklarlar. Fakat gerçeği dile getirmenin her zaman gerekli olmadığını ya da bazı durumlarda susmanın daha erdemli olabileceğini gözden kaçırabilirler. Özellikle fiziksel ya da duygusal hassasiyet taşıyan kişiler karşısında bu tutumları fazlasıyla kırıcı olabilir.