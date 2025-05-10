ANNELER GÜNÜ MESAJLARI 2025: En Güzel, Anlamlı, Duygusal, Kısa, Farklı Anneler Günü Sözleri

2025 Anneler Günü'ne sayılı günler kala, annenize vereceğiniz hediyeye eşlik edecek en güzel, anlamlı ve duygusal mesajlar da merakla araştırılıyor. Kısa, uzun ya da resimli Anneler Günü mesajları sadece annenize değil, teyzenizden kayınvalidenize, ablanızdan eşinize kadar hayatınızdaki tüm annelere özel duygularınızı ifade etmenin en zarif yolu olacak.

Sevgi, emek, fedakarlık ve şefkatin karşılıksız simgesi olan annelerimizi onurlandırmak için 11 Mayıs 2025 Pazar günü kutlanacak bu özel günde annenize, eşinize, ablanıza ya da kayınvalidenize gönderebileceğiniz en özel Anneler Günü sözlerini sizin için derledik. İşte kısa, uzun, yazılı ve resimli en güzel Anneler Günü mesajları...

EN ANLAMLI ANNELER GÜNÜ MESAJLARI 2025

"Sen kalbimde tuttuğum en kıymetli yerdesin… Anneler Günün kutlu olsun biricik annem."

"Hayatımın her döneminde yanımda yürüdün… Küçüklüğümde önümde, büyüdüğümde arkamda, şimdi ise hep yanımda. Sana minnettarım."

"Senin sevginle büyüdüm, senin sözlerinle şekillendim. Dünyanın en iyi annesine sahip olduğum için şanslıyım!"

DUYGUSAL ANNELER GÜNÜ MESAJLARI

"Sabır, sevgi, şefkat… Senin yüreğinde ne varsa bana hayat oldu. Anneler Günün kutlu olsun."

"En karanlık zamanlarda bile bana ışık oldun. Desteğini ve sevgini hiç eksik etmedin. İyi ki varsın annem!"

"Sadece doğuran değil, büyüten, düşünen, kollayan sensin… Benim kahramanım sensin!"

EŞİNİZE, ABLANIZA, TEYZENİZE, KAYINVALİDENİZE GÖNDERİLECEK ANNELER GÜNÜ MESAJLARI

"Canım eşim, çocuklarımıza verdiğin emekle hepimize ilham oluyorsun. Senin gibi bir anneye sahip oldukları için çok şanslılar."

"Ablam… Anneliğin ne demek olduğunu senden öğrendim. Şefkatin, gücün ve neşen daim olsun. Anneler Günün kutlu olsun."

"Canım teyzem, sen bir anne gibi beni hep kolladın, sevdin. Anneler Günün kutlu olsun, her şey gönlünce olsun."

"Bir evin gerçek sultanı sensin. Sevgili kayınvalidem, Anneler Günün kutlu olsun. Her şey için teşekkür ederim."

HEDİYE NOTLARINA YAZILABİLECEK KISA ANNELER GÜNÜ MESAJLARI

"Senin sevgin dünyadaki en kıymetli hediyem. Ellerinden öperim annem..."

"Çünkü aslında senin küçük bir yansımanım. Umarım senin kadar sevgi dolu olurum."

"Sen evimizin kalbi, hayatımızın ışığısın. İyi ki varsın annem!"

"Bütün acılar üstüme yağınca, sen bana açılan şemsiyesin."

RESİMLİ VE ETKİLEYİCİ ANNELER GÜNÜ SÖZLERİ

"Sarılmaya ihtiyacım olduğunda kolların hep açık. Yanımda olduğun her an için teşekkür ederim. Seni çok seviyorum annem!"

"Seninle geçirdiğim her saniye, ömrümün en değerli anısı. İyi ki varsın, iyi ki annemsin."

"Her çocuk bir yıldızla doğar. Benim yıldızım hep sendin annem!"

Kaynak: Haber Merkezi