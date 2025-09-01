En Mutsuz Yaş Aralığı Değişti: Bilim İnsanları Duyurdu, Sonuç Herkesi Şaşırttı

Bilim insanları en mutsuz yaş aralığını açıkladı. 18-24 yaş arasındaki genç yetişkinler, ruh sağlığı açısından en kırılgan kesim olarak öne çıktı.

Son Güncelleme:
En Mutsuz Yaş Aralığı Değişti: Bilim İnsanları Duyurdu, Sonuç Herkesi Şaşırttı
Bilim insanları, ABD, İngiltere ve 44 farklı ülkeden elde edilen verilerle hazırladıkları çalışmada, 'en mutsuz yaş aralığı'nı ortaya koydu. Daha önce mutluluğun orta yaşta dibe vurduğu ve ilerleyen yaşlarda tekrar yükseldiğini savunan U eğrisi teorisi, yeni bulgularla adeta yıkıldı.

EN MUTSUZ YAŞ ARALIĞI DEĞİŞTİ

Araştırmaya göre, günümüzün en mutsuz yaş grubunu 18-24 yaş arasındaki genç yetişkinler oluşturuyor. Z kuşağının ruh sağlığında bozulmanın 2014 civarında başladığı, pandemiyle birlikte ise çok daha belirgin hale geldiği vurgulandı. Bu durumun tek bir nedenden kaynaklanmadığı, eğitimden kopuş, öğrenme güçlükleri ve iş hayatına katılımda yaşanan sorunlarla bağlantılı olduğu ifade edildi.

GENÇ KADINLAR DAHA FAZLA ETKİLENİYOR

Çalışmada, genç kadınların ruh sağlığının erkeklere kıyasla daha kötü durumda olduğu belirlendi. ABD’de genç kadınlarda "umutsuzluk" oranı 2009’da yüzde 5,6 iken 2024’te yüzde 9,3’e yükseldi. Araştırmacılar, "umutsuzluk" halini, kişinin bir ay boyunca her gün ruh sağlığını “iyi değil” olarak tanımlaması şeklinde ölçtü.

3 KAT BİRDEN ARTTI

ABD genelinde kendini umutsuz hissedenlerin oranı 1993-2014 arasında yüzde 3,7 seviyesindeyken, 2024 itibarıyla yüzde 6,7’ye çıktı. 25 yaş altı grupta ise bu oran yüzde 2,9’dan yüzde 8’e yaklaşarak neredeyse üç kat artış gösterdi.

GENÇLERİN YARISI RİSK ALTINDA

Dartmouth College ve University College London’ın yürüttüğü araştırmaya göre, Z kuşağının yüzde 48’i ruh sağlığı açısından risk altında. 25 yaş altı gençlerin yüzde 13’ü yüksek düzeyde sıkıntı yaşadığını bildirirken, bu oran diğer yaş gruplarında yüzde 5,6’da kaldı.

EKONOMİK SORUNLAR VE EŞİTSİZLİK

Erasmus Üniversitesi’nden mutluluk araştırmacısı Martijn Hendriks, gençlerin daha fazla ekran başında vakit geçirmesinin sosyal karşılaştırmayı artırdığını ve bunun yaşam algısını olumsuz etkilediğini belirtti. Ayrıca barınma maliyetleri, konut fiyatlarındaki artış ve servet eşitsizliği de gençlerin mutsuzluğunu derinleştiren etkenler arasında yer alıyor. İlk ev sahibi olmanın giderek zorlaşması, bu mutsuzluğu artıran başlıca faktörlerden biri olarak gösteriliyor.

400 BİN KİŞİ İNCELENDİ

ABD’deki araştırma, 1993-2024 yılları arasında CDC tarafından yürütülen Davranışsal Risk Faktörü Sürveyansı (BRFSS) anketlerinden elde edildi. Her yıl 400 binden fazla kişiyle yapılan görüşmeler, öz-bildirim esasına dayandığı için sonuçların bireylerin duygu durumuna ve kültürel farklılıklara bağlı olarak değişebileceği ifade edildi.

