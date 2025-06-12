En Çaresiz Anda Sıkıntıdan Kurtulmak İçin Okunacak En Etkili Dualar

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Hayatın getirdiği zorluklar ve beklenmedik sıkıntılar karşısında kimi zaman insan çaresiz kalabilir. Bu gibi anlarda içten edilen bir dua, yalnızca manevi olarak güç vermekle kalmaz, aynı zamanda umut ışığını da yeniden yakar.

EN ÇARESİZ ANDA SIKINTIDAYKEN OKUNABİLECEK EN ETKİLİ DUA

Yaşamda yaşanan yoğun stres, ani kayıplar ya da çıkışsız hissedilen dönemlerde insanlar manevi bir dayanak arayışına girer. Bu duygusal yükü hafifletmenin en güçlü yollarından biri ise duadır. Özellikle kalpten ve samimi şekilde edilen dualar, ruhsal dinginliği sağlamada önemli bir rol oynar.

İslam kaynaklarında çaresiz kalan kişilerin okuyabileceği faziletli dualar arasında şu dua öne çıkar:

“Lâ ilâhe illallahü’l-azîmü’l-halîm. Lâ ilâhe illallahü Rabbü’l-arşi’l-azîm. Lâ ilâhe illallahü Rabbü’s-semâvâti ve Rabbü’l-ardı ve Rabbü’l-arşi’l-kerîm.”

Bu duanın anlamı ise şöyle:

“Allah’ım! Beni sıkıntılarımdan kurtar. Sen her şeye kadirsin. Beni en hayırlı yollara ulaştır ve içimi ferahlat.”

MANEVİ GÜÇ VE TESLİMİYET

Çaresizlik anında bu dua, kişinin ruhuna sükûnet ve teslimiyet getirir. Zor zamanlardan geçenlerin sıklıkla başvurduğu bu dua, Allah’a olan güveni tazelerken kalpte umut çiçeklerinin yeniden yeşermesine vesile olur.

Unutulmamalıdır ki, her sıkıntının ardında bir kolaylık, her gecenin sonunda ise bir aydınlık vardır.

Kaynak: Haber Merkezi