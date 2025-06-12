Ahmet Altan Eşi Gülnur Altan'ı Kaybetti

Gazeteci yazar Ahmet Altan bir süredir sağlık sorunlarıyla mücadele ettiği belirtilen eşi Gülnur Altan'ı kaybetti. Altan 76 yaşındaydı.

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Ahmet Altan Eşi Gülnur Altan'ı Kaybetti
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Gazeteci yazar Ahmet Altan eşi Gülnur Altan’ı kaybetti. Gülnur Altan’ın bir süredir sağlık sorunları yaşadığı aktarılırken cenazesinin yarın toprağa verileceği öğrenildi.

Gülnur Altan aynı zamanda oyuncu Bülent Bilgiç’in de ablasıydı.

Ahmet Altan, Taraf Gazetesi’nde Genel Yayın Yönetmenliği yaptı. FETÖ davasından hüküm giyen Altan 5 yıl cezaevinde kaldı. 1980’li yıllarda kitapları en çok okunan isimler arasında bulunan Altan 1950 doğumludur. Yaşamını yitiren Gülnur Altan ise 76 yaşındaydı.

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Kaynak: Haber Merkezi

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