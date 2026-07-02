Empire State'in Zirvesinde Çılgın Evlilik Teklifine Gözaltı: Romantik Anların Sonu Karakolda Bitti

New York'taki Empire State Binası'nın antenine izinsiz çıkan Rus ekstrem sporcular, gökyüzünde evlilik teklifi yaptı. Tehlikeli anların ardından polis çifti gözaltına alırken, haklarında çok sayıda suçlama yöneltildi.

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Empire State'in Zirvesinde Çılgın Evlilik Teklifine Gözaltı: Romantik Anların Sonu Karakolda Bitti
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New York’un simgelerinden Empire State Binası, bu kez sıra dışı bir evlilik teklifiyle gündeme geldi. Netflix’in Skywalkers: A Love Story belgeseliyle tanınan Rus ekstrem tırmanışçılar Angela Nikolau ve Ivan Beerkus, gökdelenin antenine izinsiz çıkarak hem tehlikeli hem de romantik anlara imza attı.

PANKARTTAKİ YAZI DİKKAT ÇEKTİ

Yaklaşık 443 metre yükseklikteki anten platformuna ulaşan çift, burada önce siyah bir pankart açtı. Pankartta, “Aşkın gücü, güç sevgisini yendiğinde dünya barışı tanır” mesajı yer aldı. Ardından Ivan Beerkus diz çökerek Angela Nikolau’ya evlenme teklif etti. Nikolau’nun “Evet” yanıtının ardından çift, yüzüklerini New York manzarası eşliğinde kameralara gösterdi.

Empire State'in Zirvesinde Çılgın Evlilik Teklifine Gözaltı: Romantik Anların Sonu Karakolda Bitti - Resim : 1

Nikolau’nun sosyal medya hesabında paylaştığı görüntüler kısa sürede büyük ilgi görürken, olay güvenlik güçlerini de harekete geçirdi. New York Polis Teşkilatı’nın Acil Müdahale Birimi, antene çıkarak çifte ulaştı. Polis kamerasına yansıyan görüntülerde ekiplerin çifte bulunduğu noktadan ayrılmamaları yönünde uyarıda bulunduğu, “Burada olamazsınız” ifadelerini kullandığı duyuldu.

ÇİFT GÖZALTINA ALINDI

Polislerin müdahalesi sırasında çiftin “Nişanlandık” diyerek karşılık verdiği anlar da kameralara yansıdı. Güvenli şekilde aşağı indirilen Angela Nikolau ve Ivan Beerkus gözaltına alınırken, haklarında hırsızlık, mala zarar verme, kamu düzenini bozma, dikkatsizce tehlikeye neden olma ve hırsızlıkta kullanılabilecek ekipman bulundurma gibi çeşitli suçlamalar yöneltildi.

Kaynak: Haber Merkezi

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