Ekmeği Böyle Yemek Zayıflatıyor! 22 Yıllık Diyetisyen Tığ Gibi İncelmenin Yöntemini Açıkladı

Ekmek yemek kilo aldırır mı? Bu soruya herkesin vereceği ilk yanıt evet olabilir ancak uzmanlara göre bu bilgi artık eskidi. Sosyal medyada sıkça karşımıza çıkan "ekmeği tamamen bırakın" önerileri, bilimsel verilerle örtüşmüyor. Doğru ekmek tercihiyle kilo kontrolü sağlamak mümkün. Üstelik bazı ekmek türleri, zayıflama sürecinizi hızlandırabilir.

Son yıllarda düşük karbonhidrat diyetleri oldukça popüler hale geldi. Bu durum, karbonhidratların kilo alımındaki rolünü abartılı şekilde öne çıkardı. Oysa tüm karbonhidratlar aynı değil. Özellikle tam tahıllı ekmek, doğru tüketildiğinde tokluk hissini artırarak, yağ yakımını destekleyen güçlü bir yardımcıya dönüşüyor.

EKMEĞİ BÖYLE YEMEK ZAYIFLATIYOR

Kilo vermeye çalışan pek çok kişi, ilk olarak ekmeği hayatından çıkarıyor. Ancak uzmanlara göre, özellikle tam tahıllı ekmek, sindirimi yavaşlatan ve tokluk süresini uzatan lif içeriği sayesinde daha az kalori almanıza yardımcı olabilir.

2019’da yayınlanan bilimsel çalışmalar, lifli gıdaların iştahı düzenlediğini ve zayıflamayı kolaylaştırdığını ortaya koyuyor. Ayrıca karbonhidratlar, sadece enerji değil, aynı zamanda B vitaminleri ve önemli mineraller açısından da zengin kaynaklar.

HANGİ EKMEK TÜRLERİ TERCİH EDİLMELİ?

Zayıflamak isteyenlerin uzak durması gereken ilk şey: rafine edilmiş beyaz ekmek. Çünkü bu ekmek türü, lif ve besin değerlerinin büyük kısmını kaybetmiştir.

Buna karşılık tam tahıllı ekmek, tahılın kepek, tohum ve endosperm gibi tüm katmanlarını içerir. Bu sayede hem daha uzun süre tok tutar hem de sindirim sistemini destekler.

TAM TAHILLI EKMEĞİN ZAYIFLAMAYA KATKILARI

Karın Yağlarını Azaltabilir: Tam tahıllı ekmek tüketenlerde, özellikle karın bölgesindeki yağların zamanla azaldığı görülmüştür.

Daha Uzun Süre Tok Tutar: Lifli yapısı sayesinde öğünler sonrası ani açlık hissini engeller.

Bağırsak Sağlığını Destekler: İçerdiği lif ve magnezyum, sindirim sistemini düzenler.

Metabolizmayı Hızlandırır: Polifenol ve çinko gibi mikro besinlerle yağ yakımını destekleyebilir.

KİLO VERİRKEN SADECE EKMEĞE GÜVENMEYİN

Elbette sadece ekmek yiyerek zayıflamak mümkün değil. Kilo kontrolü dengeli beslenme, düzenli egzersiz, kaliteli uyku ve stres yönetimi gibi birçok faktörün birleşiminden oluşur. Tam tahıllı ekmek, bu sürecin sadece bir parçası olarak doğru planlandığında destekleyici olabilir.

Kaynak: Haber Merkezi