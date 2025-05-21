Dünyada En Hızlı İnternete Sahip Ülke Değişti: Türkiye Bakın Listede Kaçıncı Sırada Yer Aldı

Dünyada internet altyapısına en çok yatırım yapan ülkeler listesi her yıl değişmeye devam ediyor. 2025 yılı itibarıyla newsdirectory3.com tarafından derlenen verilere göre, sabit Wi-Fi ve mobil internet hızlarında ülkelerin sıralaması değişti.

DÜNYANIN EN HIZLI İNTERNETİNE SAHİP ÜLKE

Bir süre zirvede yer alan Birleşik Arap Emirlikleri tahtını kaptırdı. Yeni listenin lideri, 345.33 Mbps sabit bağlantı hızıyla Singapur oldu. Mobil internet hızında ise BAE, 428.53 Mbps ile listenin en üst sırasında yer alarak fark yarattı.

İşte sabit ve mobil internet hızlarında öne çıkan ilk 5 ülke:

Singapur

Sabit: 345.33 Mbps

Mobil: 123.73 Mbps

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE)

Sabit: 313.55 Mbps

Mobil: 428.53 Mbps

Hong Kong

Sabit: 312.48 Mbps

Mobil: 65.09 Mbps

Şili

Sabit: 279.53 Mbps

Mobil: 66.00 Mbps

Fransa

Sabit: 290.75 Mbps

Mobil: 105.75 Mbps

TÜRKİYE'NİN SIRALAMASI DEĞİŞTİ

Türkiye’nin internet performansı ise global sıralamada dikkat çekici bir değişim gösterdi. Sabit internet hızında 101. sıraya kadar gerileyen Türkiye, 50.71 Mbps ortalama hızla birçok ülkenin gerisinde kaldı. Mobil internet alanında ise 66.39 Mbps ortalama hızla 60. sıraya yerleşti. Bu durum, Türkiye'nin sabit altyapı yatırımlarında daha fazla gelişmeye ihtiyaç duyduğunu gösteriyor.

DÜNYADA EN YAVAŞ İNTERNET SURİYE'DE

Listenin son sıralarında ise internet erişimi ve altyapısı oldukça zayıf olan ülkeler yer alıyor. Suriye, en yavaş internet kullanan ülkeler arasında ilk sırada bulunuyor.

Kaynak: Haber Merkezi