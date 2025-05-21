Avusturyalı Emekliler Türkiye'ye Geldi: 31 Yıl Sonra Yine O İlçeyi Tercih Ettiler...

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın katkılarıyla Muğla'nın Marmaris ilçesine gelen Avusturyalı emekliler, tatillerinin bir bölümünü Datça’yı keşfetmeye ayırdı. Yılın bu döneminde sakin olan Datça, turist kafilesiyle birlikte sezon öncesi canlandı.

31 YIL ÖNCE DE GELDİLER

Avusturya’da emeklilere yönelik turlar düzenleyen Senioren Reisen Seyahat Acentesi, 2025 yılı ilkbahar buluşmasını Marmaris’te gerçekleştirmeye karar verdi. Tam 31 yıl önce, 1994’te yine Marmaris’te bir araya gelen grup, yıllar sonra yeniden aynı bölgede buluşmanın heyecanını yaşadı. Bakanlığın desteğiyle düzenlenen program kapsamında, yaşları 70 ila 80 arasında değişen 3 bin kişilik grup Datça’da günübirlik turlara katıldı.

İlçede tarihi mekanları gezen turistler, Datça çarşısında alışveriş yaparak bölge ekonomisine katkı sağladı. Coğrafi işaretli Datça bademi ve badem kurabiyesi, en çok tercih edilen ürünler arasında yer aldı. Yerel esnaf, sezon öncesi gerçekleşen bu hareketlilikten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Organizasyonu gerçekleştiren yetkililer, gelecek yıl aynı tarihlerde 3 bin 800 kişilik yeni bir grubun daha ağırlanacağını belirtti.

YILLAR SONRA BİRBİLERİNİ TANIDILAR

Grubun lideri Martina Angerer (63), “Yeni ve eski Datça bizi çok etkiledi. Çok güzel yerler gördük, gezdik. Özellikle eski Datça'nın sokakları muhteşemdi. İnsanlar çok sıcak kanlı, sevecen. Onlar bizim dilimizi bizler de Türkçeyi bilmesek de bir şekilde anlaştık. Datça'dan güzel anılarla ayrılıyorum” ifadelerini kullandı.

Turistlerden Martha Duschnak (72) ise Datça’ya en son 31 yıl önce geldiğini belirterek, “Buraya ilk kez 1994'te geldim. O zamanla bugün arasında Marmaris'te çok değişiklik var. Marmaris dünüyle, bugünüyle çok güzel yer. Özellikle Türkiye'deki, Marmaris'teki insanların misafirperverliği beni çok etkiledi. Marmaris'in çevresi de harika. Muhteşem bir izlenimle ben Marmaris'i terk edeceğim” dedi.

İlçede uzun yıllardır esnaflık yapan Mehmet Doğan, “Yaklaşık 40 yıllık esnafım. 90'lı yıllarda gelen Avusturyalı gruplarını Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın destekleriyle tekrar ilçemizde görmekten çok memnunum. Esnafa can suyu oldular. O dönem gelenleri yıllar sonra bir daha gördük. Onlar da bizi tanıdı” şeklinde konuştu.

Esnaf Haydar Erocak da gelen turistlerin katkılarını şu sözlerle ifade etti: “Datça'mıza gelen Avusturyalı emekli misafirlerimiz bir program dahilinde günlük buraya geliyor. Esnafımıza da büyük katkısı oldu. Onlar sayesinde de biz sezona erken başladık. Kendilerine çok teşekkür ederim.”

Kaynak: DHA