Düzce'de ortaya çıktı, çiftçiyi perişan ediyor: Tam 300'den fazla!

Düzce'de kahverengi kokarca böceği çiftçilerin korkulu rüyası oldu. Tam 300'den fazla bitkiye zarar veren kahverengi kokarca böceği, verim kaybının yanı sıra meyveleri ve sebzeleri lekeleyerek, onları pazarlanamaz hale getiriyor.

Düzce'de ortaya çıktı, çiftçiyi perişan ediyor: Tam 300'den fazla!

Düzce'de çiftçilere kahverengi kokarca böceği zararlısı, sulama ve kuraklık, arıcılık, yem bitkileri, tarımsal desteklemeler ve tarım sigortaları konularında bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

300'den fazla bitkiye zarar veren kahverengi kokarca böceği zararlısını tanıma, zararını önleme ve mücadele etme teknikleri hakkında üreticilere sunum yapılarak detaylı bilgi verildi.

"VERİM KAYIPLARINA NEDEN OLUYOR"

Toplantıda Kahverengi Kokarca böceği zararlısının tüm dünyada ve Türkiye'de büyük verim kayıplarına neden olduğunu belirten İl Müdürü Esra Uzun konuşmasının devamında zararlı ile mücadelede toplu olarak hareket etmenin önemine vurgu yaptı.

Düzce'de ortaya çıktı, çiftçiyi perişan ediyor: Tam 300'den fazla! - Resim : 1

KAHVERENGİ KOKARCA BÖCEĞİ

Kahverengi kokarca böceği (Halyomorpha halys), ilk olarak Doğu Asya'ya özgü olan büyük, kahverengi bir böcektir. Böcek, 17-20 mm uzunluğundadır ve kahverengi, siyah ve beyaz lekelerle kaplı oval bir gövdeye sahiptir. Antenleri ve bacakları kahverengidir ve sırtında altın rengi bir üçgen vardır.

Kahverengi kokarca böcekleri, üzüm, elma, şeftali ve soya fasulyesi dahil olmak üzere çok çeşitli bitkilerle beslenir. Böcekler bitkilere zarar verebilir. meyveleri ve sebzeleri lekeleyerek ve onları pazarlanamaz hale getirerek. Ayrıca evlere ve işyerlerine girip ısırıklarıyla insanlara rahatsızlık verebilirler.

Kahverengi kokarca böcekleri, istilacı bir tür olarak kabul edilir ve şu anda Kuzey Amerika, Avrupa ve Güney Amerika dahil olmak üzere dünya çapında birçok bölgede bulunmaktadır. Böcekler, insanlar ve mallar aracılığıyla taşınır ve yeni bölgelere hızla yayılabilir.

Kaynak: Gerçek Gündem

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